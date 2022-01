El carnaval de Barranquilla 2022 no se va a cancelar

Carlos Acosta, gerente de ciudad, ratificó este jueves que la agenda del Carnaval de Barranquilla 2022 sigue como estaba prevista y que las fiestas que se realizarán entre 28 de febrero y el 1 de marzo como se anunció desde el año pasado.

“Con la junta de Carnaval S.A.S. se está haciendo un análisis y evaluando la agenda del carnaval que está programada y cuáles son las medidas adicionales que hay que tomar y cuáles son las decisiones que hay que tomar en torno a las fiestas. La idea es tomar unas decisiones responsables”, dijo Acosta inicialmente.

Lea aquí: Por brote de COVID-19 suspenden el juego entre Vaqueros y Gigantes

“El carnaval no se va a cancelar. Se va a hacer de manera responsable, cuidando la salud de las personas, pero al mismo tiempo pensando en esa fiesta de la ciudad, una fiesta patrimonial, una fiesta que genera empleo, una fiesta de la cual muchos viven, pero como estamos viendo que este virus no está teniendo un estrés sobre el sistema de salud nuestro, los cuadros son leves, estamos avanzando con el carnaval, pero se tomarán unas decisiones para fortalecer medidas y poderlo hacer de manera más prudente y pensando en la salud de todos los barranquilleros y de las personas que vengan a visitarnos”, afirmó.

Carlos Acosta, Juan Manuel Alvarado, director COVID en Barranquilla, y Humberto Mendoza, secretario de Salud, estregaron sus declaraciones a los medios de comunicación de manera virtual.

Acosta apuntó que “en su momento, cuando se tengan todas esas medidas de fortalecimiento, todas esas decisiones que se vayan a tomar, serán anunciadas y para tener un mejor conocimiento”.

Acosta dijo que la decisión se está tomando porque “el comportamiento de la variante ómicron no está estresando el sistema de salud, se están viendo unos cuadros más leves en los pacientes afectados, pero al mismo tiempo no se proyecta que se vaya estresar nuestro sistema de salud como sucedió en los picos anteriores. Eso se está viendo en la medida que se han presentado los casos nuevos, cosa que no sucedió las veces anteriores, que una vez iniciaba se estresaba el sistema de salud del Distrito”.

Indicó que también se está teniendo un monitoreo constante con las distintas EPS. “Hoy somos más sabios en el manejo del COVID-19. Llevamos dos años en esto, hoy hay mucha más experiencia para poder leer todas las curvas epidemiológicas y eso nos guía para las decisiones a tomar”.

“También es importante lo que decía Humberto (Mendoza, secretario de salud), que Barranquilla es la ciudad en Colombia que más vacunación tiene por habitantes. No solo en Colombia, sino que es de los más altos indicadores en el mundo. Y esto es un factor muy importante cuando se comparan diferentes casos a nivel mundial o, inclusive, dentro del país, ya que no es lo mismo una ciudad que es afectada con altos contagios, pero que no está vacunada, ya que se van a ver mucho más afectados sus ciudadanos y al contar Barranquilla con más del 97% con primeras dosis y más del 70% con segundas dosis, estamos blindados ante esta nueva variante del virus”, aseveró.

Indicó que Barranquilla fue una de las ciudades que más alto contagio tuvo en los primeros picos de la pandemia. “Y eso también generó todo lo que es la inmunidad natural en la ciudadanía, que, juntado a la vacunación, que es de las más altas del país, también nos dan mayores barreras. Además, fue la ciudad que más fortaleció su sistema de salud. Tenemos el mayor número de camas UCI per cápita y tenemos alrededor del 45% de Unidades de Cuidados Intensivos libres. Hoy estamos más preparados para cualquier situación que no estamos previendo, pero que se pudiese presentar”.

Acosta manifestó que en estos momentos en Barranquilla “tenemos medidas activas en todos los comercios donde se exige vacunación para que la gente que realmente acceda a ese comercio esté vacunada. Eso también está ayudando mucho en todo el proceso epidemiológico”.

“La prioridad es seguir cuidando la salud de los ciudadanos, de los barranquilleros y estamos vigilando de manera diaria, con la data que tenemos, y se monitorea por hora. Y basado en cada cosa que estamos viendo, se va evaluando para poder tomar las decisiones necesarias y la prioridad es la salud; no hay que bajar la guardia, hay que seguir propagando los mensajes de vacunación, ya que ésta es la solución, así lo está demostrando esta ciudad, que pudo tener la mayor reactivación económica y al mismo tiempo ha tenido un buen comportamiento porque no se ha visto agudizar la crisis sanitaria”, anotó.

Agregó que “previendo que, si seguimos de esa manera, vamos a lograr pasar por este pico de ómicron, en el cual no prevemos ningún estrés en nuestro sistema de salud en la ciudad”.

Terminó diciendo que para los eventos de carnaval se seguirán con los mismos protocolos de bioseguridad que se han implementado en los eventos masivos que se han realizado en la ciudad. “Se exige el carné de vacunación, se pueden exigir pruebas; hay otras medidas que se pueden fortalecer. Se espera que el pico de esta variante ómicron en la ciudad se dé dentro de cuatro a cinco semanas y cuando sean los días de carnaval ya debió haber pasado ese pico y estemos sobrellevando un valle en ese momento”.