“El jugador que venga a jugar en Junior debe tener carácter”: ‘Panzer’ Carvajal

Tanto Hernán ‘El Bolillo’ Gómez como su asistente Édgar ‘Panzer’ Carvajal dieron a conocer que desde este domingo 4 de junio empieza en firme la pretemporada con miras a afrontar la Liga Colombiana y la Copa Colombia y para conseguir esos objetivos están tratando de conformar una nómina, ojalá con jugadores a quienes no les “pese la camiseta de Junior”. Lea: “Si Sebastián Viera fuera titular terminaría contrato”: Bolillo Gómez

“Vamos a hacer un trabajo de pretemporada bien exigente, acorde a lo que necesitamos para nuestro modelo de juego. El modelo de juego lo dan los buenos jugadores y a eso le vamos a apuntar. Ojalá los jugadores puedan rendir en esta plaza. Son jugadores que llegan acá no porque nos mostraron un video, llegan porque los vimos competir y sabemos que son importantes para el modelo de juego de nosotros”, aseguró. Hinchas llegan a respaldar a Viera y él salió a saludarlos a la vía pública

Dijo que no ha sido fácil. “Es complicado porque algunos están en competencia y para nosotros, como entrenadores, lo más interesante sería tenerlos lo más pronto posible, pero también hemos tenido prudencia para poder contratar”.

“Un jugador, que está retirado y que ganó acá títulos, me dijo hace unos días: ‘hay que tener carácter para jugar en Barranquilla’. Y eso es así. Hay que tener carácter, porque se puede ser buen jugador, tener capacidad, pero esto acá arriba (señalando la cabeza) se come mucho a los jugadores en determinadas plazas. Dicen que Junior tiene presión, pero ¿cuál equipo no tiene presión? La tiene el que va de primero porque tiene que mantenerse en la punta y la tiene el último porque tiene que salir del último lugar. Esperemos que los jugadores que vengan tengan esa capacidad y ese carácter para que Junior juegue mejor”, terminó diciendo.