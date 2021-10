Elsa Noguera dice que se debe generar condiciones para tener entornos seguros

La gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, reafirmó este viernes, junto a otros mandatarios del país, su compromiso con la reconstrucción de la seguridad ciudadana, durante su participación en el I Encuentro de Seguridad, Justicia y Convivencia que se lleva a cabo en la ciudad de Montería, Córdoba.

Desde allí, la mandataria del Atlántico aseguró que la seguridad es asunto de todos y que desde los territorios hay grandes responsabilidades por cumplir, para poder recuperar la tranquilidad que ha sido menguada por las organizaciones criminales y que tanto reclaman los ciudadanos.

“En el Atlántico estamos convencidos de que tenemos que hacer equipo y sumar esfuerzos, porque si bien hay competencias del orden nacional, también hay competencias del orden territorial. En ese sentido, la mejor forma es apoyando, con inversión, a nuestros organismos de seguridad y justicia, para que puedan mejorar su capacidad operativa y de respuesta, ya que las estructuras criminales son cada vez más fuertes. Pero, al mismo tiempo, tenemos una labor de prevención con la que debemos generar las condiciones para que los entornos urbanos sean mucho más seguros”, manifestó la Gobernadora, quien hizo parte del panel ‘Política de Seguridad Ciudadana’.

En el panel, Noguera dialogó con el ministro del Interior, Daniel Palacios; el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas; el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa; y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, para analizar cómo desde los territorios es posible implementar mejor el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC) y establecer pasos a seguir para lograrlo.

“Tenemos unos retos, especialmente en materia de articulación, para determinar cómo lograr que las responsabilidades del orden nacional con las responsabilidades del orden territorial se articulen de la mejor manera, para poder ser mucho más efectivos en devolverles la tranquilidad a los ciudadanos, que es el reclamo que más nos hacen hoy en día”, explicó la mandataria de los atlanticenses.

Durante su intervención, Noguera también aseguró que, si bien hay competencias del orden nacional y territorial que se deben cumplir, hoy el principal drama que tenemos en el Atlántico es el claro desequilibrio que tenemos en la oferta judicial.

“Sabemos que no, que no hay nada que genere más inseguridad y violencia que la impunidad. Actualmente en el Atlántico no tenemos suficientes jueces y fiscales para atender los procesos, y no hay nada que desmoralice más al ciudadano común que ver que los delincuentes son capturados y luego salen libres por vencimiento de términos. Necesitamos también un esfuerzo para que el sector judicial pueda verdaderamente lograr la descongestión de sus procesos y podamos tener una mayor judicialización”, agregó la gobernadora, Elsa Noguera, haciendo un llamado especial al Ministerio de Justicia.

Así mismo, reiteró que el compromiso desde los territorios se divide en dos ejes, siendo el primero la necesaria inversión en una infraestructura que respalde los esfuerzos de las autoridades territoriales y judiciales, poniendo como ejemplo los centros temporales de reclusión, las estaciones de Policía.