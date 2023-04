“Empresarios se acostumbraron a pedir y no proponer nada, hoy no es así”: CUT

“La Andi y los empresarios perdieron la gran oportunidad de concertar la Reforma Laboral en la Comisión de Concertación. Hubo 16 reuniones desde el mes de octubre y la CUT, la CTC y CGT presentamos un articulado de Reforma Laboral y Pensional, mientras los empresarios no presentaron nada. Lo que quiero decir es que han perdido una oportunidad de concertar una Reforma Laboral”.

Estas palabras las dijo este jueves Francisco Maltés Tello, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, durante el XVI Encuentro Nacional de Laboralistas, Empleo, Economía y Negocios, que se realiza en el Hotel Movich de Barranquilla.

“Los empresarios en Colombia estaban acostumbrados a que decían algo y el Gobierno salía corriendo a hacer un decreto o una ley, en este gobierno se equivocaron porque no presentaron ninguna propuesta en las 16 reuniones que hubo en la Comisión de Concertación. Creo que se equivocaron políticamente los empresarios al no querer concertar”, sostuvo Maltés Tello. Lea: “No enfrenta informalidad”: continúan críticas a la reforma laboral

Insistió en que “todas las leyes laborales y pensionales de los últimos 30 años han sido a favor de los empresarios y eso no ha significado generación de empleo... la idea de esta Reforma Laboral es que se recuperen, de alguna forma, los derechos que nos han quitado en los últimos 30 años, que no han generado empleo, no han reducido la informalidad laboral ni disminuido la pobreza en Colombia”.

Dijo que en materia laboral hay que mirar el entorno económico, ya que la generación de empleo depende del entorno económico. “Es evidente que paralelo a la Reforma Laboral y Pensional se vienen dando unas series de reformas y el Plan Nacional de Desarrollo, a través del cual, se va generar una política de generación de empleo que tiene que ver con mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras colombianas”.

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, durante la instalación del evento dijo que se debía hacer una Reforma Laboral sin ideologías, a lo que el presidente de la CUT respondió diciendo que “nosotros estamos pidiendo que lo fundamental sea el contrato de trabajo cuando los trabajadores cumplen una función permanente. Esa es la médula de la Reforma Laboral, ¿qué ideología hay ahí, cuando se ejerce un derecho a los trabajadores?”

Afirmó que “la informalidad laboral que se presenta en Colombia y el desempleo, por supuesto, en buena medida es responsabilidad de los empresarios que no cumplen las normas laborales”. Siga leyendo: Fenalco pide pensar en proyecto de reforma laboral para desempleados e informales

Manifestó que reducir los costos salariales no genera empleo. “En el año 90 la informalidad laboral era del 45% hoy la informalidad laboral es del 58% pese a que ha habido reformas laborales y reformas pensionales que han disminuido sustancialmente los costos laborales. Entonces, no es cierto que reducir los costos genere más empleo ni reduzca la informalidad laboral, en eso se equivocan los empresarios”.