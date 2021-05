Empresarios y comerciantes de Barranquilla marcharon contra los paros

En un breve recorrido por un sector del norte de Barranquilla, los empresarios y comerciantes de la ciudad marcharon para exigir que se acabe el vandalismo que se presenta luego de las marchas pacíficas y que ha dejado golpeado al comercio en general en la capital del Atlántico.

Los manifestantes se reunieron en inmediaciones del edificio El Girasol, ubicado en la calle 80 con carrera 51, de allí. Partieron y terminaron en el Parque Washington.

Lea aquí: Policía capturó a 22 personas por hechos vandálicos en Barranquilla

Durante el recorrido lanzaban arengas para que hubiera un diálogo entre el Gobierno y los manifestantes y para que se levantaran los bloqueos, “porque Colombia necesita que los productos lleguen hasta nosotros. La institucionalidad es todo esto y hay que defenderla, a través de los entes nacionales y territoriales”. Manifestó uno de los participantes.

La marcha tuvo un ambiente festivo, con un grupo de cumbia que animó el recorrido que hicieron los manifestantes, que usaron camisetas blancas y alguno ondeaban en sus manos la bandera de Colombia.

Con esta breve manifestación los comerciantes y empresarios de la capital del Atlántico esperan que los que están infiltrando las marchas pacíficas en Barranquilla y otras ciudades entren en razón y dejen se vandalizar y saquear los almacenes y centros comerciales, porque todo el país se perjudica.

“No más violencia, no más paro, no más bloqueos; los empresarios no paramos. Apoyamos la ley y el orden”, dice en uno de los afiches promocionales de la manifestación.