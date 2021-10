En marcha etapa de diseño de la futura zona portuaria de Barranquilla

“Es una relación en donde el río no va a dejar de existir, sino que es un complemento”, sostuvo.

Agregó que no se trata de un nuevo puerto, sino una terminal para que atraquen buques de gran calado y de ahí puedan hacer sus operaciones logísticas y puedan llevar la carga por cabotaje a los puertos actuales que hay en la ciudad, sino que se pueden integrar los de Santa Marta y Cartagena.

De acuerdo con los detalles entregados por el mandatario, este puerto no tendrá un costo tan elevado.

Enfatizó en que con intervenciones y obras menores se preservará el tesoro ambiental de los barranquilleros y no se perjudicará por la construcción del puerto. “Le decimos sí a la biodiverciudad y sí al crecimiento económico, pero siempre preservando el milagro de la naturaleza que tenemos”.

“Es un puerto realizable, que no compite con los puertos actuales porque ellos van a tener la oportunidad inclusive de ser socios”, afirmó.

Cuando se le preguntó si con la iniciativa del puerto marítimo para Barranquilla la APP del río Magdalena no se aplazaría o sería una excusa del Gobierno nacional para no hacerla, el alcalde respondió que no debería ser así que por el contrario sería un complemento para el proyecto de la zona portuaria marítima y que los dos se beneficiarían.

Indicó que la APP del Río Magdalena, la cual empezará a funcionar el próximo año, será complementaria, “porque con un canal navegable disponible los empresarios del interior del país podrán transportar su carga desde el interior hasta Barranquilla y desde Puerto Futuro podrán exportarla al exterior”.

“La APP nos dejará un canal navegable que va a ser una locomotora de progreso para los puertos del Magdalena Medio, para viabilizar la carga de manera dinámica. Esto nos permite pensar en Puerto Futuro, una terminal que permita atracar buques de gran calado mar afuera y que luego mediante cabotaje por el río Magdalena llegue a los puertos actuales y se hagan las operaciones logísticas necesarias para satisfacer las necesidades del cliente”, aseguró.

Por su parte, Enrique Uribarri, gerente de proyectos y desarrollo de negocios de la firma Royal Haskoning DHV, explicó el compromiso que tendrá la entidad con el proyecto de la zona marítima portuaria y los estudios que adelantan en el sector.

“Llevamos a cabo estudio que busca determinar la mejor solución para empezar a disponer una zona marítima portuaria de aguas profundas que complemente la actividad de las terminales y concesiones de Barranquilla y también para definir la solución constructiva para la estabilización de la playa de Puerto Mocho”, manifestó Enrique Uribarri.

Anotó que “hemos estado trabajando en determinar la primera etapa del estudio de la zona marítima de aguas profundas, las cuales identifican la demanda de la carga portuaria. Hemos mantenido 22 entrevistas de forma que podemos conocer de primera mano de miembros de la comunidad portuaria e interesados sobre qué manejo llevan a cabo en el puerto actual, en el sentido de qué carga tienen, qué logística interna emplean, entre otros, y cómo a ellos les daría valor esta zona marítima de aguas profundas”.

Uribarri dijo que los resultados de los estudios se estarán dando a conocer en el primer trimestre del año 2022.