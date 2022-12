Entregan decreto a la Reina del Carnaval de Barranquilla-2023

Con decreto en mano, la Reina Natalia, emocionada expresó: “Gracias a Dios por hacer posible este momento, a Barranquilla, gracias secretaria, gracias Carnaval a todo su equipo que me han apoyado desde el día uno. Estoy feliz de compartir este momento con ustedes, mis hacedores y vecinos de Barrio Abajo. Desde hoy, hasta el miércoles de ceniza, declaro a Barranquilla una gozadera total. Solo esperaba tener este decreto en mano para tomarme todos los barrios de la ciudad, no habrá un rincón donde no esté con ustedes, porque el Carnaval 2023, ven, vívelo y báilalo como es”.

Natalia De Castro González, luciendo una colorida pollera, creación del diseñador barranquillero Alfredo Barraza, hizo su aparición al evento acompañada por la Corporación Artística Nativos, la Comparsa de Tradición Popular Cipote Marimonda, las Marimondas de Barrio Abajo, las Marimondas de Montecristo y otros grupos folclóricos que tienen como sede Barrio Abajo.

La nota musical estuvo a cargo del maestro Chelito De Castro, quien junto a su agrupación cantaron sus nuevos éxitos además de las canciones que lo han hecho merecedor de grandes reconocimientos a nivel nacional e internacional, con los que puso a bailar a todos los asistentes a Barrio Abajo.

Finalizado el evento, la Reina Natalia continuó su agenda en la sede de la Cumbiamba El Tanganazo, donde se realizó la izada de bandera y mostró su nuevo vestuario para el Carnaval 2023.