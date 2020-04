Estas son las medidas que regirán en Barranquilla hasta el 11 de mayo

El alcalde Jaime Pumarejo Heins, mediante el decreto 427 del 25 de abril, expidió las nuevas medidas en concordancia con las disposiciones del Gobierno Nacional que establecen excepciones para la libre circulación de personas y vehículos vinculados a actividades en los sectores de la construcción y la manufactura, así como el desarrollo de la actividad física al aire libre con restricciones, desde el lunes 27 de abril hasta el lunes 11 de mayo.

Las nuevas disposiciones adoptadas en el Distrito de Barranquilla se fundamentan en el decreto nacional 593 de 2020, que entre los casos de excepciones incluye las relacionadas con actividades de obras de construcción de edificaciones, la cadena de manufacturas, los juegos de suerte y azar (loterías y chance) y casas de cambio, casas de empeño/compraventas, las actividades físicas individuales al aire libre, el sector de bicicletas y los parqueaderos públicos para vehículos.

Todos los sectores que no estén exceptuados en el citado decreto nacional, es decir aquellos que ya estaban cerrados entre el 27 de marzo y el 27 de abril, se mantienen en las mismas condiciones, es decir sin libre circulación de personas.

LOS SECTORES QUE ENTRAN A TRABAJAR

A los sectores que entran a laborar nuevamente a partir de este lunes 27 de abril se les exige socializar y poner en práctica los protocolos de bioseguridad expedidos por el Ministerio de Salud en la Resolución 666 del 24 de abril de 2020.

De igual manera, deben acogerse a la propuesta de flexibilización de horarios y a la normatividad nacional que exige que el personal administrativo, siempre que no sea indispensable su presencia en alguna sede, continúe en teletrabajo, trabajo en casa o modalidades similares.

Las empresas que entren en operación solo necesitarán la carta o carné junto con la certificación laboral (señalando la causal concreta). No necesitarán solicitar un permiso a la Alcaldía de Barranquilla para operar. El decreto es el permiso para las empresas que pueden operar.

El uso del tapabocas es obligatorio en el espacio público, y en el transporte colectivo y Transmetro.

TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO Y TRANSMETRO

Entre lunes y martes el transporte público colectivo (TPC) operará con 81 rutas que representan el 88% de la oferta. De acuerdo con la demanda de pasajeros se podrá ajustar el tamaño de la flota el miércoles 29 de abril, y a partir de ese día se establecerá la disponibilidad de rutas.

La ciudad pasará de 47 a 88 rutas en TPC para atender la mayor demanda solicitada.

Por su parte, el sistema de transporte masivo Transmetro va a activar rutas y flota adicional de acuerdo con su sistema de medición de la demanda horaria. Las rutas alimentadoras empezarán a operar a las 5:00 de la mañana y el Portal de Soledad a las 5:30 a.m.

Las autoridades vigilarán el cumplimiento de los aforos en el transporte público colectivo y Transmetro. El uso de tapabocas es obligatorio y desde la Alcaldía se tomarán las medidas para distribuir la demanda de pasajeros entre hora pico y hora valle. No deben ir personas de pie.

SERVICIO DE TAXIS

La capacidad del servicio de transporte público individual (TPI) será de máximo dos pasajeros, los cuales se deben ubicar en el asiento trasero y cada uno a un lado. Es obligatorio el uso de tapabocas en los conductores y pasajeros, y realizar el aseo antes y al final de cada servicio. Los taxis continuarán prestando servicios que sean solicitados por plataforma o llamada telefónica. Se recomienda no utilizar aire acondicionado.

TRANSPORTE INTERMUNICIPAL

Se debe usar tapabocas y mantener distancia física entre los usuarios. El Distrito vigilará y controlará las disposiciones del Ministerio de Transporte. Se recomienda la limpieza constante de los vehículos al inicio y al final de los servicios.

Se propone mantener los puestos de prevención integrales con la participación del Ministerio de Transporte, de la seccional de Tránsito y Transporte de la Policía, Secretaría de Salud y con los equipamientos requeridos. Todo vehículo (carros, motos) que se encuentre circulando en la ciudad podrá ser inmovilizado si el conductor no está cumpliendo el ‘pico y cédula’ y no tiene razones válidas para movilizarse en la ciudad.

SECTOR CONSTRUCCIÓN

Solo podrán retornar a su actividad, el lunes 27 de abril, las empresas del sector construcción que tengan inscritos sus protocolos de bioseguridad ante el Ministerio de Vivienda.

La competencia para la verificación del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad la tienen los inspectores de trabajo (MinTrabajo). Las facultades de policía y control quedan delegadas en la Secretaría de Gobierno (facultades de Policía), con apoyo de la Secretaría de Control Urbano (funciones de control de licencias) y Secretaría de Salud.

Se exigirá que las obras fijen como hora de entrada flexible de sus trabajadores el rango entre 6:00 a.m. y 7:00 a.m. No se permitirán obras de construcción más allá de las 4:00 p.m. con el objetivo de que los trabajadores se movilicen a sus hogares evitando aglomeraciones en el transporte público con otros sectores.

SECTOR MANUFACTURA

Se exigirá entrada flexible entre 7:30 a.m. y 8:30 de la mañana, con el objetivo de que no se crucen en el transporte público con los trabajadores de la construcción. Los empleados del sector industrial que vayan a utilizar transporte público no pueden salir antes de 5:00 de la tarde, con el objetivo de evitar aglomeración con otros sectores en el transporte público.

La facultad delegada de control de protocolos de bioseguridad (autodeclaración) queda en MinTrabajo. Las facultades de policía quedan delegadas en la Secretaría de Gobierno, con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico.

La comercialización de los productos de este sector solo podrá hacerse a domicilio o por plataformas electrónicas.

ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE INDIVIDUAL

Cualquier persona entre los 18 y 60 años podrá hacer actividad física y hábitos de vida saludable individual en el horario de 4:00 a.m. a 8:00 de la mañana, el día que le esté permitida la circulación según el calendario de ‘pico y cédula’. Las actividades permitidas serán caminar, correr y todas las que se realicen sobre medios de ruedas, no motorizados. Solo se permitirá el uso de las calles para la práctica de esta actividad. Los parques, escenarios deportivos, canchas públicas y el Gran Malecón continuarán cerrados.

Para estas actividades físicas, las personas deben ir solas; el uso de tapabocas es obligatorio. La persona que esté haciendo deporte fuera de este horario y de estos espacios podrá ser multada por la Policía.

‘PICO Y CÉDULA’

Lunes: 1, 2 y 3.

Martes: 4, 5 y 6.

Miércoles: 7, 8 y 9.

Jueves: 0, 1 y 2.

Viernes: 3, 4 y 5.

Sábado: 6, 7 y 8.

Domingo: 9 y 0.

ACCIONES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD PÚBLICA

Se intensificará por parte del Área Metropolitana de Barranquilla la verificación de cumplimiento de las medidas de desinfección de los buses y uso del tapabocas en el transporte público. Continuará la limpieza de buses y se agilizará la instalación de lavamanos portátiles. También se iniciará a mayor escala la medición de temperatura en puntos clave de la ciudad.