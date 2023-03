Este domingo Transmetro implementará desvíos en su operación

Una de las medidas será en la ruta A8-3 Prado, que tendrá su primer despacho a las 9:00 a.m., desde la estación Parque Cultural. Su recorrido será el habitual.

Entre tanto, las rutas A8-1 Paraíso y A8-2 Vía 40 tendrán desvíos desde el inicio de la operación a las 5:30 de la mañana, hasta el término de la actividad deportiva, aproximadamente a las 10:00 de la mañana.

Los recorridos temporales a implementarse son:

A8-1 Paraíso: Estación Joe Arroyo - carrera 46 - calle 84 - carrera 65 - calle 86 - calle 84 - carrera 76 - calle 85 - carrera 81 - calle 84 - carrera 80 - calle 85 - carrera 76 - calle 80 - carrera 64 - calle 82 - carrera 46 – Estación Joe Arroyo. Lea aquí: Sancionan a 4 empresas de transporte por no girar aportes a Transmetro

Durante el desvío se omiten los paraderos ubicados en: Calle 85 No. 81-32, Vía 40 No. 83-53, Vía 40 con calle 80 y Calle 80 No. 78-19.

A8-2 Vía 40: Estación Joe Arroyo - carrera 46 - calle 79 - carrera 59B - calle 77 - carrera 74 - calle 76 - carrera 46 – Estación Joe Arroyo.

Durante el desvío se omiten los paraderos ubicados en: Calle 77 con Vía 40 Outlet Continente y calle 76 con Vía 40 Kia Motors.

Cabe recordar que en los tramos de los desvíos los usuarios podrán ascender y descender del vehículo en el sector donde no hay paraderos, siempre y cuando sea seguro para ellos.