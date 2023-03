Estos son los semifinalistas de la parada Mundial de Kitesurf

"No lo puedo creer, estoy muy emocionado, casi lloro de verdad. Estar al lado de los mejores del mundo es para no creer. Es mi segundo año aquí en Salinas, un sitio espectacular y me siento orgulloso de hacer parte de esto", dijo Flugel al lado de sus padres.

El brasileño Manoel Soarez, campeón del año pasado en Salinas, también aseguró su cupo para las semifinales y espera repetir. “Cada día me siento bien, este lugar me trae grandes recuerdos porque fui campeón aquí el año anterior y voy con toda para la semifinal”.

Otro que está marcando una puntuación notable es el dominicano Luis Alberto Cruz, quien volvió a tener un puntaje sobresaliente con un 9.40, la nota más alta del mundial hasta el momento.

Este sábado se llevarán a cabo las semifinales y finales, tanto de damas como de hombres. Las mangas quedaron así: