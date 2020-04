Estudiante barranquillera con cáncer está en Rusia y quiere regresar a casa

Un llamado desesperado está haciendo desde Kazán, Rusia, la joven estudiante de medicina Valeria Guerrero Storino, a quien hace dos semanas la diagnosticaron con el linfoma de Hodgkin, en etapa 4, pero no tiene los recursos para hacerse el tratamiento allá, por lo que está pidiendo ayuda para ser repatriada a Barranquilla, ciudad de donde es nativa.

Marta Storino, madre de Valeria, ha manifestado que ella estudia en Kazán por medio de una beca que obtuvo cuando era estudiante del colegio Humboldt en Barranquilla. La semana pasada le diagnosticaron este tipo de cáncer que es curable, pero la póliza médica no le cubre el tratamiento.

“Ella tiene grandes posibilidades de curarse, pero debe iniciar el tratamiento cuanto antes. El tratamiento es muy fuerte y ella esta sola allá. Hemos hecho gestión ante la Cancillería y la Embajada y no hemos obtenido respuesta”, fue el mensaje que la señora Storino envió a los medios de comunicación

Por su parte, Valeria, quien cursa el sexto semestre de medicina en la Universidad Federal de Kazán, por medio de un video también está pidiendo la ayuda de las autoridades para que la regresen a Colombia y poder iniciar el tratamiento acá en Colombia.

“Hace dos semanas me diagnosticaron un cáncer y para curarme necesito ocho sesiones de quimioterapia, las cuales son muy costosas en este país y desafortunadamente la póliza que tengo no cubre dicho tratamiento. Me he comunicado con la Embajada y la Cancillería y no me han dado una respuesta que me pueda ayudar en esta situación. Tengo muchas probabilidades de curarme, pero necesito ir a mi país, regresar a casa. El tratamiento es muy fuerte, por la fase en la que está el cáncer y simplemente yo quiero regresar a mi casa... ayúdenme, por favor, a regresar a mi casa, muchas gracias”, se escucha en el video.

El diario El Universal estuvo llamando a la madre de la joven Valeria, quien reside en Barranquilla, pero no obtuvo respuesta de la señora Marta Storino, para conocer detalles de cómo iban las diligencias para retornara a su hija a casa.