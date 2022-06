Gerente de hospital dice no tener nada ver con amenazas contra alcalde

Eimy Liz Camargo Molina, gerente de la E.S.E. Hospital local de Malambo Santa María Magdalena, rechazó tajantemente las acusaciones que hizo el alcalde de esa población, Rummenigge Monsalve, en el sentido de que ella tendría alguna relación con las personas que le están amenazando por medio de llamadas telefónicas.

“Con asombro y extrañeza recibí la noticia de que el alcalde del municipio de Malambo, Rummenigge Monsalve, un dignatario que ostenta un férreo esquema de vigilancia y seguridad, viene siendo blanco de amenazas. Pero, más estupor me causó el hecho de que este señor relacione a esta servidora, toda una profesional de la salud, con este tipo de acciones delincuenciales que distan de mi vida laboral y profesional. Tales acusaciones, las rechazo de manera enérgica y vehemente y pido a las autoridades competentes adelantar todas las investigaciones a que diere lugar, para dar con los responsables de estas presuntas intimidaciones en contra del burgomaestre”, manifestó Camargo Molina.

“Le pediré a la Policía que haga claridad sobre esta situación. Les digo que yo no hago parte de ningún grupo al margen de la ley, no he sido, no pertenezco, no simpatizo, desconozco la situación y les pido que tomen cartas en el asunto y se esclarezca y a qué obedecen estas amenazas porque no se de mi parte. No tengo esa intención. Yo no fui formada de esa manera. Nunca. Mi mamá sería incapaz de atentar contra otra persona y eso es lo que ella me ha enseñado a mí”, reiteró la funcionaria.

Ante las acusaciones de parte del alcalde Monsalve en el sentido de que ella no ha convocado a la junta directiva y al presidente de la ESE Hospital para que le hagan una inspección y porqué acusa a un juez de la República de suspender de manera ilegal a un miembro de la junta recién elegido, manifestó que “quiero hacer una precisión: que no es E.S.E. es la E.S.E.. Es decir, la Empresa Social del Estado Hospital local de Malambo Santa María Magdalena, tiene cinco miembros que son: el alcalde, como presidente de la Junta Directiva, y que actualmente se encuentra recusado, él aceptó la recusación, pero no cumplió con lo que establece la norma. Es decir, aceptó la recusación, pero enseguida designó a la persona que lo iba a reemplazar, y se olvidó de que quien puede hacer eso son los organismos destinados para ello, en este caso la Procuraduría. Como aceptó la recusación debe esperar que esa entidad nombre a la persona que lo reemplace en la junta directiva”.