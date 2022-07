Gobierno nacional autoriza 1.4 billones de pesos para el Puerto de Barranquilla

El mandatario distrital agregó que “estamos al tanto del proceso. Seguiremos trabajando desde Barranquilla con el próximo Gobierno y con el sector privado para que ese proyecto se lleve a cabo y lo dejemos garantizado antes de que finalice esta Alcaldía”.

Pumarejo recordó que tras la no presentación de ofertas para construir el APP del río Magdalena, en junio pasado, el Distrito no estaba cruzado de brazos esperando la solución, sino que el sector portuario, los gremios y la Administración ya estaban trabajando en alternativas antes de este impasse.

El mandatario manifestó que el Puerto de Barranquilla es un sistema que comprende muchas empresas portuarias, un gremio fuerte que cuenta con el respaldo de la Alcaldía Distrital, por lo que seguirá creciendo, será sostenible y está listo para atender las demandas de esta ciudad y del mundo.

“Entiendo que la construcción del puerto de aguas profundas no lo incluyeron o no lo alcanzaron a incluir. Por eso seguiremos trabajando desde Barranquilla con el próximo gobierno y con el sector privado para que ese proyecto se lleve a cabo y lo dejemos garantizado antes de que finalice la alcaldía de Jaime Pumarejo. Es decir, la que me toca lidiar a mí, pero ese proceso lo vamos a sacar adelante y es un compromiso que tenemos la gobernadora (Elsa Noguera) y yo”, terminó diciendo.