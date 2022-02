“Hasta el momento lo recomendable es seguir usando el tapabocas”

“Evidentemente hay dos puntos claros. En primer lugar: en espacios libres, en espacios abiertos está permitido no usar el tapabocas cuando las personas tengan la certeza de que están todos vacunados, que no hay personas asintomáticas; eso es evidente que está autorizado la libertad de no tener mascarilla; y, en segundo lugar, el no uso del tapabocas en recintos cerrados va depender de lo que recomienden la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud”, sostuvo Mendoza Charris.

Anotó que la medida de retirar el uso de mascarilla en sitios cerrados está siendo analizada por el Ministerio de Salud teniendo en cuenta el avance de la vacunación.