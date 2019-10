Hombre deja un maletín con $36 millones en un restaurante y empleados se lo devuelven

El coronel Cristian Escobar, Subcomandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, relató a los medios de comunicación que “desde el establecimiento Nancy Cabrera nos llaman y llegamos al sitio. Ella estaba angustiada por la presencia de un maletín y no era normal, porque podría tratarse de cualquier otra situación, pero descartamos cualquier tema diferente. Estuvimos esperando tres horas y en vista de que no llegaba la persona dueña, procedimos dejar el maletín en custodia”.

“Gracias a la Policía Metropolitana que son nuestros héroes, el coronel Escobar, el general Botero, quienes estuvieron con nosotros apenas les informamos del hecho. Y junto con ellos nos pusimos en la labor de devolver algo que no nos pertenece, porque sabemos que eso es de un ser humano que trabaja por lo que tiene y ese dinero tenía que regresar a su dueño”, manifestó la señora Nancy Cabrera.

“Recibí muchas llamadas que me preguntaban que ¿qué hubiera hecho si me hubiera quedado con el maletín? Pero les respondí que eso no es así. Barranquilla es de gente sana, gente honrada”, agregó.

El dueño del maletín, Roberto Lara Molina, se mostró agradecido por el gesto del personal del restaurante y de la Policía Nacional. “Muchos agradecimientos de verdad. En Barranquilla siempre ha existido esa buena honda de las personas, que sabemos que todo se gana con esfuerzo, con dedicación. Sobre todo, de la Policía que desde que se enteraron de la desaparición del maletín estuvieron pendiente minuto a minuto de mi maletín y las pertenencias que tenía dentro”.

Contó que es empresario y la pérdida del alijo se dio durante una reunión de negocios que tuvo en ese restaurante. “Estábamos con unos socios revisando unos temas del trabajo, por ser fin de semana. Una de mis hijas me pidió el maletín porque me vio como encartado con él. Lo había bajado del vehículo evitando que partieran un vidrio, buscando un poco de seguridad, pero afortunadamente quedó en buenas manos, quedó en el restaurante y estoy muy agradecidos con ellos y que Dios los bendiga siempre por este tipo de actos”.

Los honores son para los administradores del restaurante, Héctor, David y Vicent, quienes fueron los que agarraron el maletín y lo entregaron a la dueña. Y siempre estuvieron preocupados porque el mismo fuera entregado a su dueño, como lo resaltó el subcomandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, coronel Cristian Escobar.