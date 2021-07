Inauguran obras de medida inteligente en el barrio La Unión de Barranquilla

Con la presencia del ministro de Minas y Energía, Diego Mesa y el presidente de la empresa Air-e, Felipe Ríos, se realizó la entrega a la comunidad de obras de remodelación de redes eléctricas para la optimización del servicio de energía de 1.557 familias del barrio La Unión de Barranquilla.

“Lo que vemos aquí en el barrio La Unión es muy importante, es muy diciente. Aquí hay un proceso de normalización donde se invirtieron más de 3.000 millones de pesos para más de 1.500 familias de este barrio emblemático de Barranquilla, pero aquí, a dos cuadras, está la Subestación Unión donde también hay inversiones por más de 50.000 millones de pesos para beneficiar a 60.000 familias del Departamento del Atlántico”, dijo el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa.

El jefe de la cartera nacional de Minas y Energía agregó que “el mensaje para la comunidad en general es que hay que tener paciencia, pero ya están viendo los primeros resultados. Con el presidente Air-e, Felipe Ríos, hemos observado cómo han mejorado dos aspectos en la prestación del servicio como lo son las fluctuaciones y la otra es la duración de esa fluctuación de energía y en ambos se redujo en un 30%, que es algo que ha sido un esfuerzo histórico, pero porque se han venido haciendo las inversiones que están obligados contractualmente hacerlas para la ciudadanía de Barranquilla y de los otros departamentos”.

Sobre el rechazo que ha habido por parte de algunos usuarios de no dejar que le coloquen los medidores electrónicos, Diego Mesa manifestó que “hay que hacer un ejercicio de pedagogía y eliminar mitos que hay al respecto. La medición inteligente mejora la calidad del servicio, le da herramientas a los usuarios para que puedan tener un mejor control y lo mejor de esto es que con el medidor inteligente no va a haber cobros adicionales para los usuarios. Eso hay que dejarlo muy claro. Esto es un cambio que mejora el servicio, pero que ese beneficio no va a representar un cobro adicional para los usuarios del servicio de energía”.

Los trabajos, que se hicieron con recursos Conpes por alrededor de $3.131 millones, fueron ejecutados por el contratista EEP–CREC LINCI en el sector comprendido de la carrera 11 hasta la carrera 17, entre calles 39 y 31.

De acuerdo con el presidente de Air-e, Felipe Ríos, el proyecto contempló la instalación de 204 postes, 54 transformadores, 5.7 kilómetros de redes de media tensión y 8,4 kilómetros de redes de baja tensión. Además, los 1.557 usuarios fueron normalizados con la nueva red de distribución.

“El objetivo principal como compañía es hacer la vida de nuestros clientes mejor cada día. Con este tipo de obras estamos logrando avances importantes en la calidad del servicio de energía en la ciudad”, expresó Ríos.

Agregó que esta importante obra es un nuevo paso hacia el círculo virtuoso, en donde se hacen importantes inversiones en el servicio y se espera entonces el respaldo de la comunidad con el pago del servicio y la no manipulación de las redes.

Mientras tanto, Adolfo Rodríguez presidente de la Junta de Acción Comunal dijo que se escuchó el clamor de la comunidad que sentía fluctuaciones de energía.

Igualmente destacó que la ciudad está abanderada de muchos proyectos de energización domiciliaria y en el barrio La Unión comenzó el progreso.

Para anotar que en la actualidad, la empresa Air-e adelanta en Barranquilla otros 10 proyectos Conpes y dos en el municipio de Soledad para remodelación de redes.

Para anotar que previo al evento de inauguración, el ministro de Minas y Energía inspeccionó los avances de la modernización de la Subestación Unión.