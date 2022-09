Instalan mesa de diálogo para solucionar problemas del Ernesto Cortissoz

“Destaco la voluntad desde el primer día del ministro y su equipo de buscar una salida concertada. En donde no se disminuya la satisfacción del usuario que se planeó cuando se estructuró este proyecto. Es decir, que el alcance del proyecto no se modifique y el usuario reciba lo que se licitó y que al mismo tiempo al Estado no le cueste más de lo que licitó”, dijo Pumerjo.

Resaltó que el ministro Reyes González procure cuidar “los recursos de los colombianos, de los barranquilleros, pero al mismo tiempo garantizar la satisfacción del usuario a largo plazo, pero buscar maneras estructurales dentro de la estructura de la concesión, para que los concesionarios puedan terminar la tarea”

Destacó la voluntad de diálogo por parte del Ministerio de Transporte de encontrar una salida y al mismo tiempo el de los concesionarios, “para que el proceso contractual de fruto a un aeropuerto terminado como lo soñamos los barranquilleros y al mismo tiempo que el sistema financiero tenga a buen recaudo esas deudas a largo plazo”.

Lea aquí: Proponen crear fondo público para estabilizar las tarifas de energía

“Creo que hay una posibilidad importante de éxito y esta instalación de las mesas diálogos por parte del ministro, por parte de la ANI y la voluntad por parte de los concesionarios, le augura a Barranquilla el aeropuerto que se soñó dentro de los términos y las condiciones que se pactaron. Nuestro gran objetivo es que los concesionarios puedan terminar la tarea y que tengamos el aeropuerto que soñamos”, terminó diciendo.

Indicar que en estos momentos muchas de las obras que se iniciaron antes de la pandemia no se terminaron y los usuarios constantemente se quejan de que algunas zonas no están funcionando como debían y se presentan muchas incomodidades a la hora de usar el Cortissoz como punto de salida o de llegada.

Se espera que, como resultado de esta gestión, Barranquilla consolide su posición como uno de los destinos turísticos y empresariales más atractivos del país. Para el Gobierno nacional estas obras son fundamentales para construir mejor infraestructura, que resulte en calidad de vida, paz y oportunidades para todos los colombianos.