Intervienen Oficina de Registros Públicos de Barranquilla

La Superintendente de Notariado y Registro, Goethny Fernanda García Flórez, dio a conocer este lunes que esa entidad ordenó la intervención de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla, debido a una cantidad de quejas de la ciudadanía que estaban relacionadas con irregularidades en los procedimientos de registro de inmuebles.

“Ordenamos la intervención de la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos de Barranquilla entre el 6 y el 30 de diciembre de este año debido a una cantidad de quejas de la ciudadanía que estaban relacionadas con irregularidades en los procedimientos de registro de inmuebles”, dijo inicialmente García Flórez.

Seguidamente anotó que “evidenciamos falencias en repartos de documentos, atrasos en calificaciones, indebida confrontación de matrículas; además, problemas en procesos jurídicos, pero adicionalmente el equipo interventor que se encuentra en este momento en la oficina ha evidenciado presuntas irregularidades relacionadas con falta de pago de derechos de registros, falta de pago de impuestos de registros, actualización y corrección de áreas de inmuebles sin que cumplan los requisitos de ley”.

Agregó que también se encontraron irregularidades como “la cancelación de medidas cautelares, como, por ejemplo: embargos con base en oficios falsos; negligencia en impulso en actuaciones administrativas y otros tipos de hechos que están siendo objeto de investigación en este momento”.

“El 30 de diciembre cierra la intervención y esperamos el informe final del equipo de interventoría que está en este momento. Ese informe nos va a permitir tomar las medidas disciplinarias y traslado a los entes de control como Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la Nación, dependiendo de los hallazgos que encontremos”, sostuvo.

Apuntó que en caso de que se comprueben irregularidades “podría pasar como sucedió con el municipio de Soledad en su momento, que el registrador de instrumentos públicos en su momento fue inhabilitado y destituido y tomamos la decisión de hacer todo el cambio total del personal de la Oficina de Registro Públicos de Soledad y si a eso tenemos que llegar con Barranquilla lo haremos sin escatimar recursos”.

Manifestó que para poder llegar a esta intervención se tuvo en cuenta “las denuncias de la ciudadanía''. Inicialmente atrasos, indebida confrontación de matrícula, procesos judiciales, pero ya en la intervención evidenciamos otras faltas más graves. Estamos esperando el informe final para tomar la decisión que corresponda en derecho”.

“Hacemos una invitación a la ciudadanía para que por favor no den dinero a ningún tramitador en las afueras de las Oficinas de Instrumentos Públicos. Entendemos que son tramitadores que no son funcionarios de la Superintendencia, que no tienen porque estar tramitando absolutamente nada, estos trámites han sido muy irregulares. Si usted quiere que su documento le salga en la legalidad no pague a tramitadores, por favor; no hacen parte de la Superintendencia, no tenemos ningún vínculo con los tramitadores y sí tenemos noticias de que este tipo de trámites han sido muy irregulares”, terminó diciendo Goethny Fernanda García Flórez.