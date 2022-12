Investigan causa de muerte de un niño, de 7 años ¿Lo envenenaron?

“Yo responsabilizo a la pareja sentimental de la madre de los niños de la muerte. Porque a él lo dejaron libre y ahora no lo encuentran. Sé que te estás escondiendo. ¿Por qué no se entrega? ¿Por qué no da cara?”, se preguntó la mujer.

Sostuvo que el día que se conoció la tragedia. “No hubo captura. Él se presentó a la clínica Adela de Char estando presente Sijín, Policía de Infancia y Adolescencia, CTI y Policía. Les hice la advertencia: no lo dejen libre... se lo llevaron a rendir indagatoria y a las 5:00 de la mañana (del lunes 5 de diciembre) lo soltaron, según ellos me dijeron, porque no había pruebas. ¡Qué más prueba que el niño llegó a la clínica por envenenamiento! No fue por intoxicación, sino por envenenamiento”.

Narró que ella durante todo el año tenía a los menores a su cuidado para que fueran al colegio. “Ella (la madre) venía los días viernes, se los llevaba y me los traía los domingos. Ella días antes me comentó que se iba a separar y que iba a volver con mi nieto y por ese motivo yo se los entrego. El niño fallecido, el amor de ese niño era esa madre. Y yo para que él fuera feliz, se lo entrego”.

Anotó que el hombre en represalia habría tomado esa fatal decisión. “Yo lo hago público que lo hizo en represalia. Hay un niño que estaba con mis nietos, quien dijo que (el hombre) dijo: ‘quien se lo tome primero le doy 2.000 pesos’. El niño que está en UCI no se lo tomó todo porque le sabía mal. El niño que murió se lo tomó todo”.

Entre tanto, las autoridades están a la espera de los resultados clínicos y recopilan información para esclarecer si la intoxicación de los niños fue provocada y si hubo manos criminales en este hecho.