Juanfer Quintero confirma que está bien y que seguirá en Junior

Luciendo una gorra verde oliva, gafas transparentes con montura negra, camiseta blanca y bermuda negra, arribó este viernes 2 de junio Juan Fernando Quintero a la sede administrativa de Junior y allí fue abordado por los diferentes medios de comunicación quienes le preguntaron sobre su estado de salud y el futuro de su carrera. Lea: “Queremos que los jugadores de Junior lleguen al 100% en la primera fecha”

Ante el interrogante sobre si seguía o no en Junior, Juanfer fue tajante diciendo que “yo nunca he dicho que me voy, si pasa otra cosa, seguramente se dará la noticia, pero yo estoy acá de lleno. Siempre lo he dicho: estoy feliz y tenemos mucha expectativa de lo que va a pasar".