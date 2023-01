Junior ‘afina detalles’ para el debut ante Águilas Doradas

El entrenador samario empezó a diseñar la que sería la posible nómina titular que afrontará este primer encuentro ante el conjunto antioqueño. En el que sería el once inicialista no fue colocado Juan Fernando Quintero, quien está suspendido dos fechas por la Conmebol por agresión a un árbitro, cuando estuvo militando en el conjunto River Plate de Argentina. Pero sí estuvo en el equipo rival.

Mientras que en el equipo de enfrente o rival actuaron: Jefferson Martínez como arqueros; Nilson Castrillón, Howell Mena, Enrique Serje y Amaury Torralbo, en defensa; Homer Martínez fue el volante central; delante de él estuvieron Luis ‘Chino’ Sandoval y Leíder Berdugo; los volantes externos fueron Juan Fernando Quintero por la derecha y Vladimir Hernández por la izquierda; el punta fue Brayan León.

El jugador Dany Rosero no fue tenido en cuenta porque sufre una lesión y hasta tanto no se recupere no hará parte de los entrenamientos con balón.