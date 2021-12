Junior derrotó al Pereira y sigue con el sueño de llegar a la final

Junior goleó este miércoles al Deportivo Pereira y sigue soñando con llegar a la final de la Liga BetPlay Dimayor, luego de imponerse 3-0 en el partido por la cuarta fecha de la semifinal del torneo que ambos disputaron en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Las anotaciones por el equipo barranquillero fueron convertidas por Dany Rosero, Edwuin Cetré en dos ocasiones, uno de ellos de tiro penal.

Desde el minuto inicial Junior empezó presionando al Deportivo Pereira en su terreno y a los cuatro minutos ya le había generado dos llegadas de peligro al arco custodiado por Harlen Castillo y allí lo estuvo metido hasta el minuto 15 cuando el conjunto pereirano logró llegar dos veces al arco de Sebastián Viera.

A los 22 minutos Sebastián Viera cobró un tiro libre que el portero Castillo terminó enviando al tiro de esquina. En el cobro de ese tiro de esquina se originó el primer gol de Junior. Era minuto 23 cuando Dany Rosero impactó de cabeza el cobro ejecutado por Fredy Hinestroza y de esa manera el conjunto rojiblanco se ponía arriba en el marcador.

Junior no bajaba el ritmo y quería más goles. Pereira no reaccionaba. A los 27 el portero Castillo derribó en el área a Carmelo Valencia y el central Andrés Rojas no dudó en sancionar el tiro penal. A los 29 minutos Edwuin Cetré hizo efectivo el cobro desde el punto blanco y el equipo rojiblanco se ponía 2-0 arriba en el marcador.

En esos primeros 45 minutos Junior pudo haber anotado más goles, pero faltó efectividad en los hombres que tuvieron la posibilidad de hacerlo. Uno de ellos fue Didier Moreno a quien se le presentaron dos remates en una misma jugada, pero no fue efectivo y sus remates terminaron en los cuerpos o piernas del rival. El otro fue Fabián Sambueza, quien remató dos veces, en una de ellas su tiro salió lejos del arco y en la otra la rechazó el portero.

Con la ventaja de 2-0 a favor del local, los equipos se fueron al descanso.

Para el segundo tiempo Junior seguía dándole manejo al partido. Llevaba el balón de un lado a otro; mientras que Pereira, cuando lograba recuperarlo, trataba de darle manejo, pero Junior se refugiaba bien en el fondo.

En una de las veces que Pereira se apoderó del esférico, Junior lo presionó contra su arco y fue tanta la presión del zaguero Carlos Ramírez tratando de sacar el balón desde el área que le dio en el cuerpo a Edwuin Cetré y la pelota terminó metiéndose en el arco. Era el minuto 65 y el partido se ponía 3-0 a favor de los rojiblancos.

Los técnicos decidieron refrescar sus equipos. Márquez mandó a Ever Valencia por Henry Rojas, José Valencia por Brayan León, y Fabio Burbano por Wilfrido De la Rosa; mientras que Reyes ingresó a Fabián Ángel por Didier Moreno, Willer Ditta por Larry Vásquez, Fabián Viáfara por Marlon Piedrahíta, José Carlos Muñoz por Fabián Sambueza y Johan Bocanegra por Edwuin Cetré.

Con los cambios Márquez buscaba descontar, mientras que Reyes quería más goles. No se dio así porque el marcador quedó 3-0 a favor de los tiburones.

Con la victoria Junior llegó a 6 puntos, mientras que Pereira se quedó con 2.

El próximo rival de Junior será el Deportivo Cali, al que visitará el sábado en el estadio de Palmaseca. Mientras que Pereira visita al Nacional en Medellín.