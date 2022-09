Junior empata con Pereira y sale abucheado del Metropolitano

La única novedad que se presentó en la primera etapa fue la salida de Nilson Castrillón, quien a los 12 minutos debió abandonar por lesión y le dio paso a Jorge Arias. Del resto no hubo nada, tanto así que los hinchas silbaron a los jugadores, de ambos equipos, por el poco fútbol que se vio en el gramado del Estadio Metropolitano.

Para el segundo tiempo en Junior ingresó Carmelo Valencia; mientras que en Pereira Brayan León lo hizo por Maicol Medina. El equipo pereirano a los 50 minutos hizo otra novedad: Duban Palacio entró por Jimer Fory. Y a los 57 Nelson Deossa ingresó por Daniel Giraldo, en el conjunto rojiblanco.

A los 58 minutos Didier Moreno estuvo a punto de abrir el marcador para Junior, cuando después de un tiro de esquina ejecutado por Fredy Hinestroza, remató de taco, que exigió al portero Harlem Castillo, quien envió al tiro de esquina. Un minuto más tarde Pereira tuvo la posibilidad de anotar, con Brayan León, pero su remate fue desviado por el portero Viera.

Junior mejoró la las llegadas con el ingreso de jugadores como Deossa y Fabián Sambueza, quienes le dieron mayor dinámica y tuvo llegadas claras, con Carmelo Valencia y Wálmer Pacheco, quienes después de jugadas colectivas, no supieron definir ante el portero Castillo.

A los 80 minutos el árbitro Jorge Duarte, después de atender un llamado del VAR, sancionó penal a favor del Deportivo Pereira, por mano de Jorge Arias dentro del área. Pero el portero Sebastián Viera atajó el disparo a Caelos Ramírez.

Después Junior trató de llegar al gol, pero había mucha precipitud en los jugadores para llegar claros al arco rival. Pereira especulaba “quemando tiempo” y hacía algunas salidas rápidas, pero nada más.

Lea aquí: Jorge Carrascal le ganó el duelo a John Córdoba en Rusia

Al final del partido el público salió molesto y gritó improperios tanto al técnico como a los jugadores locales, pero también para los de la visita por no hicieron nada por brindar el espectáculo. Partido para olvidar.

En la próxima fecha Junior visita al Deportivo Pasto, mientras que Deportivo Pereira recibe a Águilas Doradas.

De otra parte, Cuatro partidos se disputarán el domingo en la Liga BetPlay: Caldas vs. Millonarios (2 p. m.), Jaguares vs. Nacional (4:05 p.m.); La Equidad vs. Envigado (6:10 p. m.); Deportivo Cali vs. Bucaramanga (8:15 p. m.).