Junior viaja a Cali con la meta de no dejarse sacar de los ocho

No dejarse sacar del grupo de los ocho es la meta que se han propuesto jugadores y cuerpo técnico de Junior, que este miércoles visita al Deportivo Cali en el estadio Palmaseca por la fecha 16 de la Liga BetPlay Dimayor, a partir de las 6:10 de la tarde.

Dos victorias en línea han colocado a los dirigidos por Hernán “Bolillo” Gómez en el puesto ocho del torneo y es por eso que la meta es seguir manteniendo la racha, ojalá con otro triunfo, que le permita, no sólo mantenerse, sino soñar con estar en los cuadrangulares semifinales.

Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, DT de Junior, dice el partido ante Cali no será fácil.//Cortesía.

Los cambios han sido en la pareja de zagueros centrales, en ambos juegos diferentes, lo que habrá que esperar es por cuál se decide: la de Andueza-Scarpeta o la de Ortiz-Haydar. También es posible que haga cambios arriba, en este caso si deja a Carlos Bacca de titular o manda al banco.

El partido tiene el morbo del encontronazo a golpes entre los técnicos Jorge Luis Pinto y Hernán Darío Gómez, cuando eran los entrenadores de selecciones centroamericanas. Se estará atento si cruzan palabras o se dan la mano. Eso es algo que tiene de expectativa este compromiso. Siga leyendo: El sablazo de Jorge Luis Pinto al ‘Bolillo’ Gómez

Sobre ese tema el técnico de Junior no quiso hablar y sólo dijo en la rueda de prensa: “no vivo, ni veo ni entiendo nada, Shakira”. Pero sí se refirió al cotejo diciendo que: “el partido sea con el Cali, sea con cualquiera, es difícil. ¿En qué puesto está el Cali? En el 16 y cuando salen a la cancha Junior y Cali es como si estuvieran parejos. En el fútbol colombiano no veo nada fácil y a la hora del partido los equipos son muy parejos: en resultados, en elaboración de juego. Se acabó esa época donde había grandes y ganaban, ahora no. Ahora todo el mundo está ahí pagado y parejo. Entonces va ser muy difícil para los dos”.

Didier Moreno, quien ahora funge como capitán, sobre el compromiso de este jueves dijo que “sabemos que Cali es un gran rival, que viene haciendo muy buenos partidos, ha ganado sus dos últimos juegos; es un rival que, independientemente de la situación que ha llevado todo este semestre, siempre ha jugado bien, desde mi punto de vista, que no haya conseguido los resultados, es totalmente diferente. Nosotros debemos tomar todos los correctivos, estar atentos, estar pendientes, no dejarnos sorprender y hacer nuestro trabajo”.