“La justicia me dejó sola con el asesinato de mi hija Margarita”

Según narró la madre, Margarita salió a cumplir una cita el 18 de diciembre que le había puesto el novio para encontrarse en algún sitio de Barranquilla. Ella tenía seis meses de embarazo y al parecer el padre no quería que la criatura naciera. Y la señora Yaneth había dicho, cuando pasaron los hechos, que hasta unos euros le ofreció para que abortara y habló de unas amenazas que recibió su hija por parte de la novia del sujeto que está en Alemania. Ella sospecha que él es el asesino.

“Hace 113 días que asesinaron a mi hija y todavía la justicia colombiana no ha hecho nada. Todavía estamos en el mismo lugar donde empezamos”, dijo a El Universal mientras hacía el plantón en frente de las oficinas de la Fiscalía General de la Nación en el Centro de Barranquilla.

El cuerpo de Margarita fue encontrado el día 19 de diciembre en una trocha que conduce de Barranquilla al municipio de Galapa. “Eso pasó acá en Barranquilla. Hubo tres casos en contra de mi hija que fueron: secuestro, tortura y feminicidio. La encontraron en un sector enmontado en una trocha que conduce de Barranquilla al municipio de Galapa”.

La señora Yaneth no sabe a ciencia cierta qué pudo haber pasado, “pero a ella un carro la recoge en Barranquilla y se la lleva. Ella quedó en encontrarse con el asesino, que es el padre de mi nieta, y ese señor nunca llegó. La llamó y supuestamente nunca llegó. Todo indica que todo fue porque él no quería que mi nieta naciese. Ella estaba embarazada, tenía seis meses de embarazo”.

Sobre el caso, reiteró que “estamos en el mismo lugar donde comenzamos. Hay un abogado que tiene el caso, pero él no se ha apersonado de nada. Es un abogado nombrado por la Defensoría del Pueblo y no ha hecho nada tampoco”.

Anotó que desde la misma Defensoría del Pueblo le han dicho que están investigando, “pero no han hecho nada. Lo que digo es lo siguiente, me hago esta pregunta y le estoy pidiendo a la justicia colombiana que me la aclare: O este caso le quedó grande a la justicia colombiana o hay dinero de por medio para que esto no avance y se quede estancado”.

Cuando se le preguntó dónde estaba el padre de la niña que llevaba en el vientre Margarita, su madre dijo que “él desapareció. Nunca nos dijo a la familia ‘aquí estoy, lamento lo de Margarita’. Jamás. Se desapareció”.

En su momento la Policía y el Distrito ofrecieron 20 millones de pesos de recompensa a quien diera información sobre el asesinato de Margarita y $50 millones para encontrar una camioneta que fue roba al norte de Barranquilla. “Me tiene consternada que por una camioneta ofrezcan 50 millones de pesos y por el asesinato de mi hija y nieta solo 20 millones”, dijo Yaneth cuando se cumplió un mes de la muerte de Margarita.

“Los entes locales, tanto el distrital como el departamental no hacen nada. Porque esto sigue pasando día tras día. Las comisarías de familia me apoyaron al principio, pero ya después me han dejado sola. Siento que no me han apoyado lo suficiente y siento que esto pasa porque no hay apoyo suficiente de los entes gubernamentales que se deben apropiar de este tipo de situaciones, como la que estoy pasando en este momento, por la desaparición de mi hija”, manifestó.

“Estamos pidiendo justicia por la muerte de mi hija y de mi nieta. No es justo que aquí en Colombia y en la Región Caribe sigan sucediendo estas cosas y todavía no se haga nada contra la violencia que se vive en contra de la mujer”, terminó diciendo.