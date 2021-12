Lanzan Plan de Seguridad Vial y Convivencia Ciudadana en Santa Marta

La alcaldesa Virna Johnson puso en marcha el ‘Plan de Seguridad Vial y Convivencia Ciudadana’ en un acto desarrollado en la Unidad Deportiva Bolivariana, en la que invitó a samarios y visitantes a sumarse a la campaña ‘Sé Responsable en la Vía’ para disminuir accidentes de tránsito durante las fiestas decembrinas.

Rodeada de los representantes de los gremios del transporte, líderes cívicos, autoridades administrativas y la Fuerza Pública, la mandataria de los samarios puso en funcionamiento el Sistema de Detección Electrónica de Infracciones de Tránsito, las cuales permitirán una importante reducción de la siniestralidad vial en el Distrito.

Lea aquí: Empresa Air-e reportó balance positivo desde que llegó a la Región

El Sistema de Fotodetección sorprenderá a aquellos actores viales que se pasen un semáforo en rojo, se detengan en el paso peatonal, infrinjan la medida del ‘Pico y Placa’, el no utilizar elementos de seguridad como los cascos de protección, los chalecos en horario nocturno y el traslado del parrillero hombre, prohibido en la ciudad.

“Sin el compromiso de todos los ciudadanos es imposible obtener los resultados que queremos. Por eso este lanzamiento lo hacemos con el concurso de ustedes y la idea es que cada uno de nosotros nos apropiemos de esta campaña, de todo lo que nos beneficia y lo que significa cuidarse entre todos”, manifestó Virna Johnson.

MODERNIZACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR

Sostuvo que su administración continúa con las acciones estratégicas en aras de garantizar el bienestar tanto de los samarios como de los turistas que visitan la ciudad en temporada de vacaciones. Es por eso que durante este mes se fortalecerán los procesos de regulación, vigilancia y control de vehículos en todo el Distrito.

Johnson hizo entrega de un vehículo de Prevención Vial a la seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. El automotor está dotado con cámaras de seguridad, oficina y circuito cerrado de televisión para realizar los controles necesarios en las vías de la capital del Magdalena.

Asimismo, dio a conocer a la ciudadanía en general del nuevo Punto de Información Vial ubicado en El Rodadero, el cual brindará información de prevención, que permita la corrección de las contravenciones de tránsito, notificarles a los conductores que deben guardar sus vehículos si tienen ‘Pico y placa’, inspeccionando las fechas de vencimiento de los extintores y exhortándolos al uso del cinturón de seguridad.

La mandataria también entregó el Vehículo de Criminalística Básica, el cual permitirá atender de manera inmediata los siniestros viales con fallecidos, optimizando los tiempos de atención y dignificando tanto a las víctimas como a sus familiares.

FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD

En materia de seguridad, anunció la entrega de 50 puntos seguros entre diciembre y enero, para fortalecer las estrategias de seguridad en el Distrito. En total serán 25 cámaras de domo fijos y 25 con vistas 360 grados, dotadas con botones de pánico y conectadas a la sala Sies. Estas serán ubicadas en los puntos neurálgicos de la ciudad.

También se entregarán este diciembre 12 motos que fortalecerán el parque automotor de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana. A la ciudad arribarán 105 uniformados para fortalecer los controles en la temporada.

ENCARGADOS DE ZONAS TURÍSTICAS

Johnson también designó a varios miembros de su Gabinete Distrital en las gerencias turísticas para que atiendan los requerimientos de la comunidad.

La secretaria de Promoción Social, Yunia Palacio, es la encargada del Centro Histórico, La Bahía y Los Cocos; el gerente del Setp, Diego López, es el asignado al corredor del sur; el secretario de Gobierno, Marcelino K’David, tiene la responsabilidad de velar por el bienestar del sector El Rodadero.

El director del Inred, Édgar Martínez, es el responsable de la zona de Minca; Víctor Medina, de la secretaría de Movilidad, está a cargo de Taganga y la directora del Indetur, Laura Agudelo, responsable de toda la temporada turística y del sector rural.

NO AL USO DE LA PÓLVORA

El llamado que hace la Administración Distrital es a fortalecer la cultura ciudadana y la educación vial en aras de prevenir cualquier accidente que pueda dañar el espíritu alegre y familiar de las fiestas decembrinas.

Asimismo, instó a la comunidad a no hacer uso de la pólvora y sumarse a la campaña ‘El Riesgo No Tiene Vacaciones’, que busca que los menores no jueguen con pólvora y así evitar los casos de quemados en estos tiempos de familia.