Las aulas de clases de Barranquilla le dicen adiós al tapabocas

Resaltó que en la reunión semanal del Puesto de Mando Unificado de vacunación, liderado por el Ministerio de Salud, se haya confirmado que Barranquilla continúa siendo líder nacional en el proceso de vacunación contra el COVID-19, siendo la ciudad con las mejores coberturas en Colombia, y por lo tanto todas las instituciones educativas del Distrito pueden dar sus clases sin el uso de tapabocas.

Mendoza indicó que durante la reunión de seguimiento al Plan Nacional de Vacunación, el Ministerio de Salud destacó el compromiso del gobierno local, liderado por el alcalde Jaime Pumarejo, con las excelentes coberturas que tiene Barranquilla en niños de 3 a 11 años: 97,7 % primeras dosis y 62,5 % segundas dosis.

Dijo que estos resultados se obtuvieron gracias al trabajo conjunto y a la articulación entre las secretarías distritales de Salud y de Educación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), estrategia activa desde el inicio de las jornadas de vacunación con niños entre 3 a 11 años en Barranquilla. Con estas alianzas se han visitado más de 300 instituciones entre colegios públicos, privados, centros de desarrollo infantil, algunas universidades, centros de enseñanza técnica, entre otros.

La decisión del Gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, se da debido a los bajos contagios y pocos -incluso cero- decesos a causa del COVID-19 que se evidencian hace varios meses en Barranquilla. Adicionalmente, por las excelentes coberturas de vacunación contra el virus que tiene la ciudad, destacándose con un 92,5% de esquemas completos y un 45,1 % en terceras dosis.

“Hay que asumir responsablemente este paso que da Barranquilla en el manejo de la pandemia. Recordemos que estos resultados se deben a la colaboración y el esfuerzo de todos, nuestras coberturas de vacunación contra el COVID-19 están por encima del 70 % en esquemas completos y, de este indicador, el 40 % en terceras dosis, así lo ha indicado el Ministerio de Salud. La tarea con las instituciones educativas y los demás sectores de Barranquilla continúa, tenemos las mejores coberturas en vacunación contra el COVID-19 a nivel nacional, debemos seguir sosteniendo ese resultado con las terceras y cuartas dosis en las poblaciones habilitadas para su aplicación”, manifestó el secretario distrital de Salud, Humberto Mendoza Charris.

La dependencia en salud del Distrito reitera la responsabilidad de seguir usando tapabocas en los centros de salud (hospitales, clínicas, laboratorios y demás), hogares geriátricos y transporte público, así como también todas las personas con síntomas gripales o respiratorios en esta temporada de lluvias.

“Reiterando que los niños que tengan síntomas gripales deben seguir cuidándose utilizando la mascarilla o elementos de protección personal para ellos y para el resto de compañeros”, agregó Mendoza Charris.

Adicionalmente, recomienda a toda la población barranquillera que en estos momentos presenta síntomas gripales hacer aislamiento y, de inmediato, usar el tapabocas, con el objetivo de protegernos entre todos, pues el autocuidado y cuidar a los demás es uno de los aprendizajes que deja la pandemia. A los menores de edad, adolescentes y jóvenes que presenten síntomas gripales también se les recomienda aislamiento y no asistir a las instituciones educativas si tienen síntomas respiratorios. No olvidar que estamos en temporada de lluvias y el COVID-19 no es el único virus que circula.

“Barranquilla continúa con la vacunación contra el COVID-19, especialmente en adultos mayores y niños. Esta medida de quitar el tapabocas indica que debemos estar más protegidos que nunca y no bajar la guardia: aplicar terceras dosis para personas entre 12 y 49 años, cuarta dosis para personas de 50 años en adelante, y a los niños entre 3 y 11 años vacunarlos con sus primeras y segundas dosis”, manifestó.

Terminó diciendo que “el mensaje para todos los barranquilleros, para todos los padres y cuidadores para que cumplan el esquema completo de vacunación, que acudan a ponerse las dosis de su primer refuerzo; que acudan los mayores de 50 años a su segundo refuerzo. No hay excusa para no cumplir con nuestra responsabilidad individual que nos garantice un bienestar, de un control de riesgo colectivo, de protección de toda la ciudad”.

Las cifras

Las cifras de vacunación contra el COVID-19 en Barranquilla, a corte de 10 de mayo, son las siguientes:

El total de dosis aplicadas: 2.795.429.

Primeras dosis: 1.223.000.

Segundas dosis: 980.335.

Dosis únicas: 175.798.

Dosis de refuerzo: 413.103.

Cuartas dosis: 3.193.