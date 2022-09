Los recibos de luz son el dolor de cabeza de los atlanticenses

No hay sector ni estrato social que por estos días no se queje cada vez que llega el recibo a las residencias. Muchos pegan el grito en el cielo porque un recibo que antes oscilaba entre los 60.000 y 75.000 pesos mensuales, hoy les llega desde $150.000 en adelante.

Ana María Pedrozo, quien reside en la urbanización Caribe Verde en Barranquilla, y quien dice estar clasificada en estrato 2 por la empresa Air-e, estaba pagando mensualmente entre 75.000 y 90.000 pesos, pero los dos últimos recibos le han llegado por valor de $160.000. “Vivo sola, tengo una lavadora que la uso cada quince días, utilizo un solo foco dentro de mi casa, porque me alumbro con la luz de la calle, y los dos últimos recibos pasan de los 150.000 pesos”.

Una profesora que vive en la Urbanización Soledad 2.000 relató que antes estaba pagando en promedio 300.000 pesos. "Pero en los últimos meses el aumento ha sido tenaz. El último me llegó por 490.000. No hay derecho. Ya uno no se atreve ni encender los abanicos por temor a que se le aumente el consumo y ha tocado recurrir a los abanicos de mano. Porque usted sabe cómo es el calor en esta época del año acá en la Costa. Ya ni echarse agua uno puede, porque ese es otro servicio que también ha aumentado”.

Ennio De Moya, quien tiene un apartamento en el barrio Ciudadela 20 de Julio en Barranquilla, nos dijo que en el mes de mayo pagó en el recibo 47.000 pesos, y en los dos últimos meses le llegaron por valor de $83.000 y 92.000 pesos, respectivamente. “Antes que vivía acompañado y que se pone consumía más energía, pagaba menos que ahora que estoy solo. Y solamente tengo la nevera; no ando en la casa durante día y llego por la noche. A veces veo televisión, otras veces no y utilizo un solo foco. Si esto sigue así, va terminar uno trabajando para pagar el recibo de la luz”.

Pero no solo es la zona residencial donde se están quejando las personas. Los comerciantes y empresarios no se quedan atrás. La directora de la Asociación de Comerciantes del Centro de Barranquilla, ha dicho que los comerciantes están tirando la toalla. “Muchos han tenido que retirar personal para poder abrir campo y tener dinero para pagar las tarifas de energía. Muchos racionan el aire acondicionado o las luces, pero nada que los recibos les bajan. Muchos están de acuerdo con el alcalde Jaime Pumarejo, de salir a marchar para ser escuchados en el interior para que este sistema de cobro se corrija”.

Muchos industriales han manifestado su intención de llevar sus negocios a otras ciudades de Colombia, donde el costo de energía y el poco de arandelas que le cuelgan a los recibos, sean menos. "No es que uno quiera irse, pero las circunstancias lo están obligando a emigrar. No del todo, pero así como están las cosas, por lo menos la ampliación del negocio no lo haría en Barranquilla”.

Lea aquí: Las medidas del gobierno de Petro por alzas en tarifas de energía

Hasta el mismo gerente general de Ari-e, John Jairo Toro, reconoce que las tarifas de la energía en la Región Caribe son más altas que en el resto del país. “Hemos acompañado a los alcaldes de esta zona en sus peticiones de que se debe corregir la manera cómo está planteado el costo de la energía. Aquí tenemos que poner todos, porque realmente no podemos seguir con ese incremento que pagan los usuarios, porque sabemos de la situación que estamos viviendo. Necesitamos poner todos: generadores, transmisores y distribuidores para trabajar en temas para que la tarifa no suba más de lo que ha venido subiendo últimamente”.

El mismo alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo ha venido sentando su voz de protesta ante las alzas en las tarifas de energía y recientemente dijo, además de programar una marcha en los próximos días, que en la Región Caribe “se está viviendo una reforma tributaria anticipada. Aquí si se monta una panadería sale más costoso producir que en el resto del país”.

“Las pérdidas que genera el sistema se le cargan a los usuarios que pagan las facturas. Es decir, el que paga tiene que hacerlo por el que no paga y por las pérdidas de un sistema negativo. Es la única región que está sufriendo ese efecto”, sostuvo el mandatario de los barranquilleros.

Lea aquí: Proponen sobretasa del 3 % a las hidroeléctricas del país

Pero este jueves se prendió una luz al final del túnel cuando la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, les ha dicho a los alcaldes de la región en Cartagena, que en una semana se tendrán noticias sobre las medidas que se tomarán para bajar las tarifas del servicio de energía. Ojalá que así sea y que los atlanticenses no tengan que recurrir a un cartón para poder amainar el calor.