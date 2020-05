Madre denuncia que creman a su hijo sin haber muerto por COVID-19

La madre barranquillera de un menor de 4 años de edad, mediante video, denunció que su hijo lo cremaron sin esperar los resultados de los exámenes que le practicaron para descartar o confirmar si era o no positivo para COVID-19.

“Soy madre del bebé de 4 años que sufría de parálisis cerebral, quien falleció en la clínica La Asunción de Barranquilla el 11 de mayo a las 7:30 de la noche por fallas cardíacas, por lo que tuvo realizársele un cateterismo para poder ser reanimado”, dice la mujer en el video.

Seguidamente anota que “el día de ayer (martes) para hacerme la entrega del cuerpo de mi hijo el doctor que me hace el acta de defunción, me pone en la historia clínica, en la hipercrisis de egreso, de que mi hijo es un posible COVID-19 positivo. Me dice de que el niño sea cremado de manera inmediata por cuestiones sanitarias, por cuestiones legales debido a la situación por la que estamos pasando en el país”.

“Le pedí encarecidamente que esperara los resultados de esta prueba que se le hizo al niño el día lunes (11 de mayo) en la mañana. Las pruebas llegaban el día de hoy (miércoles 13 de mayo), después de 48 horas. Los resultados llegaron, me llamaron y mi hijo salió negativo para COVID-19”, dice entre sollozos.