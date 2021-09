Marcha por paro en Barranquilla transcurrió de manera tranquila

Jiménez dijo que esas son las peticiones nacionales, “pero cada departamento y su capital tienen sus propios problemas y hoy hemos marchado por los problemas de inseguridad por los que atraviesa Barranquilla. Vemos que atracan en los buses, en las peluquerías, en los restaurantes, en las casas y mensualmente también nos atracan las dos empresas prestadoras de servicio como lo son Triple A y Air-e. Ambas mensualmente nos atracan con sus recibos. La primera no presta un buen servicio y la segunda no está entregando una buena calidad de agua. Y nos hemos visto abocados a tener que comprar el agua procesada a las empresas embotelladoras”.

También agregó que protestó en Barranquilla, “porque a pesar de que nosotros queremos la presencialidad, tenemos que decir que muchas, por no decir la mayoría de nuestras escuelas y colegios no tienen una buena infraestructura para albergar a los estudiantes teniendo en cuenta la situación que vivimos por la pandemia. Muchos de ellos no tienen una buena batería sanitaria, que sería lo esencial para el tema de bioseguridad que nos exigen estos tiempos del COVID-19”.

La marcha arrancó a las 10:00 de la mañana desde el parque Esthercita Forero, carrera 43, con calle 74, llegó a la carrera 44, por donde bajó hasta el Paseo Bolívar, en inmediaciones de la sede de la Alcaldía de Barranquilla.

“Nosotros siempre hemos sido unos marchantes pacifistas, a veces son otros, incluida la Policía, los que crean el caos. Pero hoy todo estuvo bien, dentro de la normalidad”, terminó diciendo el profesor José Ignacio Jiménez Díaz.

Las autoridades de Policía no reportaron novedades en Barranquilla. Este martes por la tarde se estarán realizando otras marchas en la capital del Atlántico.