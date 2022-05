Mujer denuncia que fue drogada para cortarle el cabello

El hecho se presentó en el barrio Los Ciruelos, del municipio de Malambo, Atlántico. Y según una hermana de la denunciante, unos sujetos llegaron a la residencia y le propusieron comprarle el cabello, pero ella no accedió. Uno de ellos, mientras le insistían, le pidió que le regalara un vaso con agua y la joven mujer procedió a hacerlo. Ingresó para traerle al agua, pero cuando regresaba de la cocina se desmayó y cuando despertó estaba sin el cabello.

Al parecer mientras estaba inconsciente los sujetos le cortaron su larga cabellera, le dejaron 40.000 pesos al hijo de ella y luego se fueron del lugar.

Una hermana de la supuesta víctima dijo a los medios de comunicación que “ella solo recuerda que salió en busca del agua, que cuando regresó de la cocina se cayó y cuando despertó ya tenía el cabello cortado. Que ella como pudo se levantó y salió a la calle. Una vecina de al lado la ayudó y avisó a nuestra mamá, quien la llevó al hospital”.

Yuleysi Aguilar, hermana de la víctima, manifestó que los hombres venían por el barrio comprando cabello, especialmente a las mujeres que lo tenían largo. Llegaron a la casa de su hermana y de otra prima que también vive en el barrio Los Ciruelos. “Mi hermana les dijo que no. Ellos le ofrecieron plata y ella les dijo que por esa cantidad de dinero no. En esas estaban cuando los perros salieron ladrando y los tipos se fueron. Pero mi hermana dice que ellos regresaron y fue cuando le pidieron el vaso con agua y de ahí no recuerda nada”.