Mujeres emprendedoras de Barranquilla hacen tapabocas con sello de calidad

Desde hace menos de un mes, en medio de la pandemia, 27 mujeres, 14 de ellas del barrio Villas de San Pablo, confeccionan tapabocas de alta calidad, en tela antifluidos, lavables hasta 20 veces, bajo la modalidad de producción en línea y estrictas normas de bioseguridad.

Con el apoyo de la Fundación Colombia Incluyente, Gente Estratégica y la Fundación Santo Domingo, el proyecto se consolida como una iniciativa que aporta a la reactivación económica y a la producción masiva de tapabocas para la prevención del contagio.

Rosario Noriega, quien tiene 37 años y más de 12 de experiencia como modista, antes de la crisis por el coronavirus trabajaba confeccionando uniformes de colegio. “Esta oportunidad me tiene feliz, estoy haciendo lo que me apasiona, practicando un arte con el que uno no se ‘vara’, que me está dando el sustento con un empleo digno y además estoy contribuyendo a que otros se cuiden, ¿qué más bonito que esto?”, aseguró Rosario, quien vive en Villas de San Pablo.

A hoy, estas confeccionistas han fabricado 28.000 tapabocas que han sido donados en el Caribe por la Fundación Santo Domingo, entre otros escenarios, en el marco de la campaña pedagógica #PorqueQuieroEstarBien para la prevención del contagio del COVID-19, que se está llevando a cabo, puerta a puerta, en 24 barrios de la ciudad en alianza con la Alcaldía de Barranquilla.