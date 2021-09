Municipios del sur del Atlántico están en inminente riesgo de inundaciones

Tomar medidas preventivas e ir buscando albergues seguros ante la posibilidad inminente de una inundación, ya sea por el Canal del Dique o por el río Magdalena, deben diligenciar los comités de prevención y desastres de los municipios ribereños del sur del Atlántico, dijo este martes Jesús León Insignares, director de la Corporación Regional Ambiental del Atlántico.

“Hemos realizado una modelación de susceptibilidad por amenazas de inundación, teniendo en cuenta, exclusivamente el comportamiento hidrológico del río Magdalena y del Canal del Dique, y esto nos arroja que poblaciones como el corregimiento de La Peña, corregimiento Aguada de Pablo, corregimiento de Villa Rosa, los municipios de Repelón y Manatí son poblaciones que están en alto riesgo de inundación”, dijo León Insigares.

Agregó que las conclusiones se sacan “de la modelación que hicimos y de los reportes que nos está entregando el Ideam, con relación al ‘fenómeno de la Niña’ y a las grandes precipitaciones de aguas lluvias que nos han van a acompañar, según el último reporte, hasta el 30 de noviembre”.

En cuanto a la situación actual del Canal del Dique, León Insignares dijo que “nosotros a eso de las 8:00 de la noche del lunes 13 de septiembre finalizamos un comité departamental de gestión de riesgo y una de las conclusiones, es que, en conjunto con la Gobernación y los alcaldes municipales, alzar la voz y pedirle al Gobierno nacional que mire hacia este sector del departamento del Atlántico”.

“Nosotros estamos ubicado en la cuenca baja del río delta de la Magdalena y estamos recibiendo siempre una problemática, que en estos momentos es la lluvia, el agua que vienen bajando, pero en otras ocasiones es el tema de las basuras, madera, todo eso y por ello se requiere una inversión porque el Canal del Dique no tiene contención alguna hacia el departamento del Atlántico; no hay un muro de contención, no hay una obra que pueda mitigar hoy la cota tan elevada que tiene el canal y por eso empieza a presentarse filtraciones. Si bien es cierto es en zonas bajas, no es menos cierto que en cualquier momento supera los límites establecidos y empieza entonces a generarse riesgo y vulnerabilidad en las comunidades aledaña”, sostuvo.

Pero manifestó que tampoco se está protegido del lado del río Magdalena. “Hay que decirlo de manera clara y no puedo mentirles ni mentirme a mí: aquí no estamos blindados. Este es un departamento que está bordeado por agua: Mar Caribe, Río Magdalena y Canal del Dique. Y los municipios que son ribereños del río Magdalena, están en riego. Sobre todo, el sur del Atlántico”.

“Municipios como Santa Lucía, Manatí y Repelón son poblaciones que hoy tienen que estar alertas y para ello hemos emitido unas circulares para que los comités locales y regionales de prevención y atención de desastres alerten para que la difusión de la comunicación que se haga a la comunidad, sobre el riesgo, sea real, sea técnica y por supuesto, es hora de ir ubicando albergues y refugios seguros para la población frente a las posibles inundaciones que se van a presentar por los cuerpos de agua. Hay que hacer todos los preparativos, porque prevenir es mucho mejor que lamentar”, aseguró León.

El funcionario de la CRA terminó diciendo que al día de hoy municipios como Palmar de Varela y Santo Tomás, en algunos sitios y sectores ya están bajo el agua. “Todo el complejo humedal de la Zona Oriental ha presentado desbordamientos. En la zona de Aguada de Pablo y La Peña, existe un muro de contención, pero la capacidad que tiene este muro de contención es de 5.20 metros y hoy el embalse de El Guájaro está en una cota de 4.85 metros. Está subiendo casi dos centímetros diarios, con las fuertes lluvias que se están presentando, y, por supuesto, va a superar esa capacidad de seguir este fenómeno como va”.