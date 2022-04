Novio, suegro y cuñado atacan a golpes a joven de 18 años

La joven dijo que el caso se presentó a las 10:00 p. m. en la casa de su novio. “Yo estaba sentada en la sala y el muchacho coge mi teléfono me llama y me dice ‘Marye, ¿por qué tienes a este muchacho en el WhatsApp?’ Él es un compañero mío de trabajo. Ni para decir que había conversaciones ni nada por el estilo, solo porque lo tenía en los importantes de WhatsApp. Le dije que eso no tenía nada de importancia y yo lo tenía simplemente como contacto. Eso no le gustó y empezamos a discutir”, narró la chica a Emisora Atlántico de Barranquilla.

Agregó que cuando estaban discutiendo "él alzó la mano y empezamos a discutir. Se sulfuró demasiado tiró mi celular y me lo partió”.

Lea aquí: Cae ‘Pichar’, mano derecha de alias 'JK', cabecilla de 'Los Costeños'

Anotó que en la discusión se metió el padre del joven agresor. “Él ve que su hijo me está pegando y en vez de quitarlo lo que hace es meterse y golpearme a mí. Yo estaba sola, estaba en la casa de él, no tenía a nadie para pedir que me ayudara”.

“También se mete el hermano del muchacho, de mi pareja. Cuando él me suelta se mete su hermano y me levanta a cachetadas hasta que me saca a la calle”, sostuvo la joven.

Indicó que estando en la calle un amigo fue quien le prestó ayuda. “Un vecino de la cuadra fue quien me recogió y el que me trajo hasta mi casa. No es la primera vez que él lo hace”.

“Él es un muchacho demasiado celoso, no puedo hablar con nadie. Las agresiones vienen desde hace un año y tiene antecedentes de haber golpeado a otras mujeres”, afirmó Maryerlis Cera Gómez.

Aprovechó su denuncia en Emisora Atlántico para pedir ayuda de las autoridades, para que la protejan y no le permitan que el agresor se le acerque, porque teme que las agresiones pasen a mayores.