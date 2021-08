‘Plan blindaje’ de la Policía arroja los primeros resultados en Barranquilla

En menos de 24 horas de haberse activado el 'Plan Blindaje' contra el hurto en Barranquilla, la Policía dio el primer resultado. Se trata de las capturas de dos personas que, presuntamente, le hurtaron una fuerte suma de dinero a un domiciliario a quien además lesionaron en un pie.

“Estos presuntos delincuentes intimidaron con arma de fuego a la víctima y posteriormente le dispararon para arrebatarle un bolso en el que llevaba el dinero y otras pertenencias”, dijo inicialmente el brigadier general Diego Rosero Giraldo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Anotó que se logró porque “la comunidad dio aviso oportuno a la Policía y la patrulla del cuadrante reaccionó rápidamente, logrando interceptar a los sospechosos”.

“Uno de ellos disparó contra los uniformados, quienes respondieron con su arma de dotación, impactándolo en una pierna, de inmediato fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial”, anotó el oficial.

Sostuvo que “ambos presuntos delincuentes fueron capturados. Además, se les incautó un revólver y una motocicleta. Igualmente se recuperó el dinero y los elementos hurtados”.

Nelson Patrón, de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana del Distrito de Barranquilla, manifestó que “estamos trabajando de la mano con la Policía Metropolitana en la implementación de diferentes estrategias para contrarrestar todo tipo de delito. El ‘Plan blindaje’ es una de ellas y celebramos que en poco tiempo esté dando resultados”.

“El mensaje a la comunidad es que no está sola, que las autoridades no le estamos cediendo terreno a la delincuencia. Hacemos la invitación a la ciudadanía a que no deje de denunciar los delitos y a reportar cualquier actividad que ponga en riesgo la seguridad y convivencia”, terminó diciendo Patrón.

“La Policía Metropolitana de Barranquilla está comprometida en la lucha frontal contra el hurto y todos los delitos, implementando estrategias en conjunto con la Administración Distrital como lo son el 'Plan Blindaje', el Escuadrón Antihurtos y la Reacción Caribe”, terminó diciendo el general Diego Rosero Giraldo.