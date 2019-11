Plantón con motivo del Día Internacional de No Violencia contra La Mujer

Cerca de un millar de personas, mujeres y hombres, se reunieron este lunes en el Parque Esthercita Forero para exigir mejores políticas públicas y sociales para proteger a la mujer en contra de la violencia y los abusos a los que son sometidas constantemente.

Emma Doris López, del colectivo femenino que propende por el bienestar y protección de la mujer en el Atlántico, manifestó que el plantón que “hemos hecho este lunes en Barranquilla, además de hacerlo con motivo del Día Internacional de la no Violencia contra la Mujer, también lo hacemos para unirnos a las jornadas de protestas para exigirle al Gobierno no más violencia contra las mujeres, más seguridad para nuestras lideresas, no más asesinatos contra las mujeres y también mejores condiciones laborales. Porque el hecho de haya discriminación en condiciones laborales ya eso representa un acto de violencia contra la mujer”.

Rosario Montoya Hoyos, defensora de derechos humanos, reveló que en lo que va de 2019, “se han presentado en el Atlántico 33 feminicidios, pero son más mujeres las asesinadas. Las cifras deben ser más porque la cifra que les doy es las son consideradas como feminicidios, las otras muertes violentas no cuentan”.

Al igual que López, considera que “el Gobierno nacional debe revisar las políticas de protección hacia la mujer, porque a pesar que existen algunas leyes que así lo indican, en el papel no funcionan y a nivel del Distrito y el Departamento, esas oficinas de protección a la mujer se convirtieron en casas políticas, para repartir cuotas burocráticas”.

Durante el acto se presentaron unas mini obras teatrales en las que recreaban los actos de violencia de los que han sido víctimas las mujeres a través de la historia; no solo en Colombia sino en el mundo.