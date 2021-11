Policía busca al conductor que arrolló a tres jóvenes en Malambo y huyó

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Luis Hernández, dijo que a designado a dos grupos investigativos para dar con paradero del conductor del vehículo que en la madrugada de este domingo arrolló a tres jóvenes que se desplazaban por el kilómetro 6 en la vía que conduce al corregimiento de Caracolí, jurisdicción del municipio de Malambo, Atlántico.

El carro los atropelló cuando transitaban por el sector antes mencionado. Fueron identificados como Óscar Miguel Álvarez García, Miguel Ángel Ferrer Catesta y Brayan Antonio Miranda Morales. Los tres resultaron con politraumatismo en su cuerpo, por lo que tuvieron que ser llevados hasta la Clínica Campbell de Malambo. Pero por la gravedad de las heridas tuvieron que ser remitidos a la sede de esa entidad ubicada en Barranquilla.

En la sede de Barranquilla los galenos dieron a conocer el deceso de Brayan Antonio Miranda Morales, quien residía en el corregimiento de Caracolí y en las siguientes semanas se graduaba de bachiller en una institución de esa población del área metropolitana de Barranquilla.

“Lamentablemente hay una calamidad, hay luto, hay tragedia familiar en un hogar del Atlántico. Tengo hijos y cuando uno está en esta profesión siente mucho lo sucede, como en estos casos” dijo el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Luis Hernández.

Seguidamente anotó: “primero que todo solidaridad con esta familia y no vamos a generar impunidad acá. Si se tiene que buscar por cielo y por tierra lo vamos a hacer con el fin de encontrar al responsable de este hecho. No habrá lugar donde se esconda un contraventor penal que no lo encontremos”.

El oficial manifestó que para esclarecer este caso “ya nombré dos equipos de investigación importantes, uno con el tema que tiene que ver con la infancia y adolescencia, que hemos tenido también unos trabajos muy significativos, un equipo muy profesional, con un equipo investigativo de Policía Judicial, y también otro en materia de tránsito para esclarecer los hechos”.

“Con estos dos grupos de investigación estará al frente el comandante de la Policía de Tránsito. Así que en los próximos días estaremos dando resultados a la opinión pública... vamos a trabajar para poder capturar al responsable. Y si la persona que cometió el hecho lee o escucha que se entregue o si los familiares saben quién es, que lo denuncien. Porque sabe que tiene que responder y si no se entrega lo vamos a capturar”, aseguró.

Terminó diciendo que para evitar este tipo de situaciones en las vías se está haciendo un trabajo con los conductores y con la ciudadanía en general. “Este tiene que ser primero que todo, de consciencia, de sensibilización en la vía, el usuario de la vía, el respeto por el peatón, es un tema de cultura ciudadana. Este es un trabajo que se está haciendo en prevención, de sensibilizar los corazones, evitar el consumo excesivo de bebidas alcohólicas para evitar este tipo de tragedias”.