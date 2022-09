Policía reforzará la seguridad a tenderos y comerciantes de Soledad

“Digno Palomino debe ser aislado para que no siga delinquiendo”

“Como lo dijo el señor alcalde del municipio, seguimos comprometidos con la seguridad ciudadana de Soledad, como siempre lo hemos hecho en todos los sectores. No sólo en el sector comercial, sino en el sector de transporte, en los colegios y toda la seguridad ciudadana está en manos de la Policía Nacional”, indicó.

Sobre el acompañamiento que le harán al sector comercio, manifestó que “tenemos identificados cinco sectores, primordialmente el de los comerciantes, donde se congrega la mayor parte del comercio y donde vamos a estar con nuestra presencia y equipos de inteligencia, la Policía Judicial, aunados a uno policiales que van a estar de padrinos de todos esos comerciantes y quienes van a servir para que haya esa interlocución”.

Anotó que “también vamos a contar con la red de apoyo que va ser policial, con ellos y una interlocución de cámaras de vigilancias, que ya están instaladas en diferentes sectores del municipio, que van a estar conectadas con Policía Nacional para hacer vigilancia en esos sectores”.

Sostuvo que estas medidas “los comerciantes las reciben con gran beneplácito. Con ellos estuvimos reunidos ayer nuevamente y lo que quieren es que haya ese acompañamiento y nosotros, las autoridades, lo estamos haciendo, lo vamos a seguir haciendo y no que no nos quepa la menor duda de que estos delincuentes no tienen cabida en este municipio”.

Terminó diciendo que dentro de las estrategias para contrarrestar a los delincuentes se encuentran: “primero, la prevención; segundo, que los ciudadanos confíen en su Gaula para den esa información; a su vez, que si no existen esas denuncias, que tengamos esa información a través de la línea 165 y que implementen la estrategia: ‘yo no pago, yo denuncio”.