Policía reporta normalidad en área metropolitana de Barranquilla

“Señores periodistas, les informamos que no se ha registrado ninguna situación que altere el orden o represente algún peligro a la comunidad en el municipio de Puerto Colombia”, dio a conocer la Policía Metropolitana.

May 05 - 09:38

May 05 - 12:11

May 05 - 11:32

El comandante de la Mebar, El brigadier general Luis Carlos Hernández Aldana ha dicho que “¡No permitiremos que nos roben la tranquilidad! La Policía Metropolitana de Barranquilla se encuentra en las calles brindando seguridad a los ciudadanos”.

“A toda la comunidad le informamos que no hay ninguna alerta o amenaza contra universidades, colegios o zonas comerciales y que estamos haciendo un acompañamiento permanente a las rutas de servicio público.”, agrega.

“Hoy quisieron que las actividades económicas, estudiantiles y sociales se detuvieran, pero el comercio no bajó sus esteras. El transporte público no se detuvo y no vamos a ceder ni un milímetro. De manera contundente seguiremos impactando a aquellas estructuras delincuenciales que quieran acabar con la tranquilidad ciudadana”, aseguró el comandante de la Mebar.

Lea aquí: [Video] Bajan a los pasajeros y queman bus urbano en Barranquilla

Terminó diciendo que “la Policía Metropolitana de Barranquilla no se detiene y pide a la ciudadanía no reproducir ni dar credibilidad a informaciones que circulan en redes sociales. No descansaremos ni un solo minuto, la seguridad de los barranquilleros y de todos los atlanticenses es nuestro compromiso”.