Policía tiene listo el dispositivo para el fin de semana en Barranquilla

El coronel Jhon Sepúlveda, comandante Operativo Policía Metropolitana de Barranquilla, dio a conocer detalles sobre actividades que la institución estará realizando durante este fin de semana en la capital del Atlántico y los otros cuatro municipios que conforman el área metropolitana.

El oficial dijo que serán 1.100 policías, entre hombres y mujeres, los que estarán disponibles para atender lo referente al día de Halloween, día de los niños, el partido de fútbol entre Junior y Deportivo Pasto, así como controlar el ingreso a los cementerios y panteones ubicados en el área metropolitana de Barranquilla.

“En el marco de las actividades preventivas que tendremos durante este fin de semana con lunes festivo, la Metropolitana de Barranquilla ha sumado sus esfuerzos para mantener control y presencia en todos los centros comerciales y centros donde haya venta de electrodomésticos”, dijo inicialmente el coronel Sepúlveda.

Anotó que “entre las varias actividades que tenemos que atender se encuentran un partido de fútbol, concierto, y algo muy importante: el día del Halloween. Donde se ha dispuesto el acompañamiento en las calles, centros de gran concentración, donde haya aglomeración de personas y en los cementerios”.

Sobre los cementerios y panteones ubicados en el área metropolitana manifestó que “vamos a tener una presencia especial en los cementerios y panteones de la ciudad y su área metropolitana para evitar a aquellas personas que intenten ingresar a estos sitios e intenten hacer alguna actividad que no esté permitida”.

En cuanto a Halloween y el día de los niños hizo algunas recomendaciones para que los padres no dejen solos a los infantes, sobre todo en aquellos sitios donde haya mucha concurrencia de personas. “A los padres de familia les recomendamos no dejar solos a los niños, no permitir que extraños les entreguen dulces ni dejarlos en sitios donde puedan perderlos de vista”.

La seccional de Tránsito de la Policía estará vigilante estará también presente en las entradas y salidas de la ciudad para hacer el control de ingreso y salida de vehículos. “Nuestros hombres y mujeres realizarán controles en las principales vías de la ciudad y el área metropolitana, con el fin de acompañar a las personas que ingresen a la ciudad o viajan a diferentes lugares del país”.