Policía y Fiscalía tiene identificados a los incitadores a la violencia en Barranquilla

Tras las dos noches de terror que vivió Barranquilla, donde algunos manifestantes cometieron actos vandálicos, robos y, utilizando material bélico, trataron de impedir que se jugaran en el estadio Romelio Martínez, primero el partido de Junior ante River Plate y luego el de América de Cali y Atlético de Mineiro de Brasil, por Copa Libertadores de América; el comandante de la Policía Metropolitana dijo que se tiene identificadas a las personas que vienen promoviendo la violencia durante las marchas y protestas que se llevan a cabo desde el 28 de abril.

“Es importante señalar que nosotros, junto con la Fiscalía General de la Nación, tenemos aperturada una investigación, a la cual día a día se le van aportando los elementos materiales de pruebas necesarios, suficientes, sobre todo, muy bien documentados en video, para judicializar a las personas que cometen los actos vandálicos, los daños en bien ajeno, los hurtos. Pero también la elaboración de estos elementos para actos, puedo decir que terroristas, porque utilizan explosivos”, dijo inicialmente el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Diego Rosero Giraldo.

Lea aquí: Tensión en Barranquilla: enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública

Seguidamente anotó que “esta judicialización nos tiene que llevar a las capturas. Vamos a continuar con la recopilación de videos que tenemos, no solamente de nuestros drones y de las cámaras del Distrito que son controladas por nosotros como Policía Nacional, sino que también hay videos de los mismos manifestantes con sus transmisiones en directo, que nos pueden decir de manera clara, y esta es la parte más importante, quiénes son los inspiradores, quiénes son los organizadores, que, ante estos hechos elevados de violencia, tendrán que ser judicializados y capturados”.

“No es una sola persona, son varias las que están promoviendo todo esto en la ciudad. Se presentan en aquellos lugares como instigadores de primera línea. Pues ahora la tarea de la Fiscalía General de la Nación junto con la Policía Nacional de judicializarlos. Desde el primer día de las marchas se empezaron a recolectar los elementos, se le pasó un informe a la Fiscalía de la noticia criminal, la cual ya está aperturada y se están haciendo los controles necesarios y llegará el momento procesal en el que se puedan elevar las solicitudes a la Fiscalía para las órdenes de captura”, afirmó el general Rosero.

Sobre la presencia de algunas motos con los logos de una empresa repartidora en la protestas en Barranquilla, Rosero manifestó que “se detectó desde el día ayer acá en la ciudad, ya se había evidenciado en otras ciudades del país, personas que utilizando unos morrales con los logos distintivos de una empresa muy reconocida como 'Rapi Tenderos', estaban haciendo las veces de proveedores de material bélico, de piedras, de combustible y también de las papas explosivas, para tener a la mano estos vándalos que ocasionaron las situaciones que se presentaron en el día de ayer”.

HUBO INTENSIDAD EN LA VIOLENCIA

Sobre los hechos ocurridos la noche del jueves en los alrededores del estadio Romelio Martínez y en la Calle 72, el oficial manifestó que “la intensidad de la violencia del día de ayer por parte de los manifestantes fue como nunca la habíamos tenido en Barranquilla desde que se iniciaron las protestas el 28 de abril. Es que anoche hubo lanzamientos de bombas incendiarias, utilización de papas explosivas, es decir, la utilización de combustible para incendiar y la utilización de explosivos, los que tenían metralla, con los que podían lesionar personas, incluso a ellos mismos”.

“En estos actos vandálicos utilizaron la estrategia de que mientras unos atacaban a la Fuerza Pública con la intención de llegar hasta el propio estadio, había otros que se dedicaban a ingresar a los establecimientos comerciales a hurtar, a vandalizar y causar daños”, indicó el comandante de Policía.

“Anoche se pudo capturar a cuatro personas con elementos hurtados en los establecimientos comerciales. Anoche mismo fueron presentadas ante la Fiscalía General de la Nación, con ocasión de haber sido encontrados con elementos, que como ya mencioné, habían sido hurtados”, agregó.

Terminó diciendo que “la situación no fue fácil. Hubo la necesidad, en un principio, de utilizar agua, pero al observar los elementos que ellos tenían, se debió utilizar el gas e ir elevando un poco más la fuerza para poderlos contrarrestar. Ya que la finalidad, porque así lo manifestaron en sus convocatorias, en sus llamados, era no permitir que se realizara el partido (América vs. Atlético Mineiro) y su intención era llegar hasta la cancha, interrumpirlo y llegar hasta los jugadores y eso no podíamos permitirlo”.