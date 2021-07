Profesora de la Universidad del Atlántico denuncia amenazas en su contra

La profesora María Serje Arias, catedrática de la Universidad del Atlántico, denunció que en las últimas horas recibió amenazas en su contra, a través de WhatsApp y otras redes sociales, si ella no reinicia las clases de manera normal.

“Buenos días profesora, como estudiante de su asignatura le exijo que por favor desarrolle la clase normal y no se ponga a apoyar a los que están apoyando el paro si no se quiere meter en problemas”, dice un aparte del mensaje que recibió a través de WhatsApp y el mismo lleva incrustado dos mojicones, uno es un abrazo haciendo fuerza y la otra es una calavera.

En la otra parte del mensaje se lee: “sé que usted es una de tantos profesores que apoya el no regreso a clases, pero eso es problema de esos estudiantes si no reclaman su derecho. ESTÁ ADVERTIDA”. Y termina diciendo y con dos calaveras seguidas después del escrito.

La profesora Serje Arias que los mensajes los recibe de números desconocidos, también por Facebook e intentarlo hacerlo también por Twitter.

“La verdad es que estoy bastante intranquila, porque no es normal recibir amenazas por ejercer tu profesión; no es normal recibir amenazas por ser profesora y ya se tomaron las medidas pertinentes, pero aún así no deja de ser un poco intranquilizador”, dijo la catedrática.

Manifestó que, aunque ya puso en conocimiento de su situación a las directivas del Alma Mater y las autoridades de Policía, se debe convocar a un consejo de seguridad extraordinario para analizar la situación de los maestros amenazados. “Ojalá que no vuelva la horrible noche a la Universidad del Atlántico”.