Pumarejo busca que jóvenes trabajen por la cultura ciudadana en los barrios

El alcalde Jaime Pumarejo Heins, dentro de la estrategia integral para promover la ocupación juvenil en Barranquilla, anunció la creación del programa de voluntariado para jóvenes con el objetivo de trabajar por la cultura ciudadana en los barrios.

“Con esto buscamos transformar los barrios de la ciudad y tiene una oportunidad increíble de generar calidad de vida y, además, darles mucho dinamismo a muchos jóvenes”, dijo inicialmente Pumarejo Heins.

Indicó que esta iniciativa permitirá que jóvenes entre 18 y 25 años se postulen y reciban un aporte económico haciendo voluntariado cívico y social en su propio barrio. La primera convocatoria busca reclutar a 800 jóvenes en 50 barrios.

“Queremos crear un ejército de jóvenes que trabajen por la cultura ciudadana barrial. Queremos que durante varios meses al año (seis o siete meses) estos jóvenes tengan un ingreso y tengan un trabajo. Un trabajo que podrán hacer uno o dos días a la semana durante algunas horas haciendo labores de mejoramiento de cultura ciudadana”, manifestó el mandatario de los barranquilleros.

Detalló que algunas de las actividades que ejecuten dentro del programa podrán ser acciones como “pintar sectores del barrio que está feo para crear entornos más agradables, también puede ser acompañar la limpieza de un arroyo, educar a los vecinos de cómo no botar basuras en los arroyos y cuáles son las maneras de sacarlas. Son mil cosas las que pueden hacer, como por ejemplo, dictar charlas a otros jóvenes, entre otras”.

“A esos jóvenes les queremos dar entre $200.000 y $300.000 al mes para que se acompañen, porque hoy una de las cosas que más vemos, cuando hablamos con los jóvenes, es que la deserción universitaria, de tecnólogos y tecnológicos, es porque no tienen plata para el transporte, no tienen un plan de datos para seguir con las tareas, no tienen para la merienda o para el almuerzo fuera de casa, y por eso terminan desertando y no terminan su universidad. Y es por eso creemos que ese apoyo va a mejorar la calidad de vida y, al mismo tiempo, va a servir para que ese joven, con ese trabajo que va a hacer, pueda seguir yendo a la universidad y pueda irse pagando sus estudios. Esto es un acompañamiento”, enfatizó Pumarejo.

Añadió: “queremos que ellos les enseñen al resto de barranquilleros a ser mejores ciudadanos, que ellos, que van a ser nuestro futuro, lo aprendan desde ahora y lo repliquen con todos sus amigos y sus entornos cercanos”.

EL PROGRAMA

Este nuevo programa cívico fortalecerá las habilidades personales y laborales en un ciclo de formación. Además, es un ciclo de trabajo en el que serán protagonistas de la cultura ciudadana en su barrio, el espacio de ciudad que más usan, que más conocen.

En este mismo ciclo de formación fortalecerán las competencias para el servicio cívico y la promoción de cultura ciudadana, incluyendo el desarrollo de habilidades psicosociales, conocimiento en civismo y normas, conciencia ambiental, voluntariado y liderazgo social. Adicionalmente, se les asesorará en la construcción de su proyecto de vida.

Constará de actividades de estudio del barrio en las dimensiones espacial, social y económica para detectar oportunidades de desarrollo; construcción participativa de la historia y la identidad del barrio; campañas de cultura ciudadana para la promoción de amabilidad entre vecinos y espacios públicos; recolección adecuada de residuos y sentido de pertenencia con intervenciones físicas, artísticas y lúdicas.

CONVOCATORIA

La Alcaldía de Barranquilla, a través de la Oficina de Cultura Ciudadana, invitará abiertamente en cada barrio de la etapa inicial a jóvenes entre 18 y 25 años, para que se postulen y desarrollen su primera aproximación con el mundo laboral haciendo trabajo de tipo cívico y social en su propio barrio.

La convocatoria inicial buscará reclutar a 800 jóvenes en equipos de 10 a 20 personas en cada barrio.