Pumarejo da parte de tranquilidad en votaciones en Barranquilla

Sobre los reclamos que han hecho algunos ciudadanos manifestó que “podrá haber temas puntuales de personas que no encuentran sus mesas o personas con falta de información, pero por lo general no hemos tenido mayor alerta. Las aglomeraciones en los puestos se están manejando con mucha celeridad por parte de los puestos de votación. Por ahora podemos dar parte de tranquilidad porque la gente que tiene que votar está votando”.



“Más allá de la votación, quisiera hacerle un llamado a los barranquilleros y a los colombianos y es que entendamos que más allá de nuestras diferencias políticas todos somos colombianos. Los invita a que mañana y a partir del 7 de agosto nos demos cuenta de que escuchándonos podemos encontrar más similitudes entre nosotros y que descalificándonos o colocarnos etiquetas por la manera como votamos o por la manera cómo pensamos cómo Colombia debe solucionar sus problemas no nos debe dividir”, sostuvo.



En cuanto al proceso electoral en el país manifestó que “aquí no habrá vencidos ni vencedores, aquí seremos todos colombianos que debemos buscar una manera de seguir adelante juntos, no nos debe dar pena decir por quién vamos a votar; no debe darnos miedo que nos alegren calificativos. Todos queremos lo mismo, queremos una Colombia que salga adelante, que viva en paz, que genere empleo y oportunidad y que nadie se quede atrás”.



“Así que démonos cuenta de que no somos nosotros los gobernantes los que vamos a solucionar este país. No. Lo vamos a hacer juntos, pero para ello necesitamos el concurso de todos. Y la primera tarea es aprender a escucharnos. Así que los invito a que se tomen un café con el que consideran un contrincante, mañana, pasado mañana y escúchense y de pronto se dan cuenta de que no son enemigos”, terminó diciendo.