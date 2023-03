Pumarejo: “Es inadmisible que delincuentes amenacen desde las cárceles”

‘Negro Ober’ en dos videos que circularon en las redes sociales cuestión a las autoridades porque en días anteriores capturaron a su mujer, Julieth Vanessa Martínez Cantillo, alias Johana o Vanesa, en Bogotá y quien está señalada de ser una de las que recauda el dinero de las extorsiones que hacen ‘Los Rastrojos-Costeños’ en Barranquilla, su área metropolitana y demás municipios del Atlántico.

En los videos el condenado a más de 40 años de cárcel por diferentes delitos, lanzó amenazas dirigidas a funcionarios de la rama judicial, de la Policía, comerciantes y la población de Barranquilla y el Atlántico en general. En el video manifestó que los fiscales debían usar chalecos antibalas y buscar protección. También que en el cruce de fueron caerían personas inocentes. Le puede interesar: El Inpec responde a las amenazas del líder de Los Rastrojos

“A mi mujer no la van a poner a pagar por los actos míos, yo pago y me hago responsable de mis actos; mi mujer no tiene nada que ver en nada... se murió el fiscal Pecci, también se puede morir cualquier fiscal. Estoy decidido hacer lo que sea, o me sueltan a mi mujer o acabo con todo, que Dios los bendiga”, se escucha en uno de los videos.

'El Negro Ober', por audios y videos como los que se conocieron en las últimas horas, además de las de Barranquilla, ha sido trasladado a cárceles como Cómbita en Boyacá, en La Picota, en Bogotá, y ahora en la de Girón, Santander.