“Quienes no se censaron deberán pagar completo”: ANI sobre peaje Puerto Colombia

Ante el inconformismo de los propietarios de los vehículos de los municipios costeros del Atlántico por el “aumento exagerado” de los peajes ubicados en Puerto Colombia y Los Papiros, el presidente encargado de la ANI, Luis Eduardo Gutiérrez, dijo este viernes que quien no se haya censado previamente como habitante de los municipios del norte del Atlántico deberán pagar el peaje completo y no el diferencial que se acordó entre el Ministerio de Transporte, la Gobernación del Atlántico, la ANI y la Concesión Costera Cartagena Barranquilla SAS.

Gutiérrez dijo que desde el mes de noviembre se sabía que desde el 1º de enero de 2020 se iba a aumentar el paso por el peaje no sólo el de Puerto Colombia sino los están ubicados en territorio bolivarense, pero los transportadores y dueños de vehículos de los municipios de Puerto Colombia, Tubará, Juan de Acosta y sus respectivos corregimientos elevaron su protesta y entonces el Ministerio de Transporte, Gobernación del Atlántico, la Concesión Costera Cartagena Barranquilla y la ANI se reunieron y se optó que los habitantes de esas localidades debían censarse en los sitios colocados por la Gobernación para que se les cobrara un peaje diferencial.

Todo parece indicar que muchos no se censaron y desde el 1º de enero que empezaron a pasar por los peajes de Puerto Colombia y Los Papiros empezaron a quejarse con el que consideran de alto, el valor que deben pagar, incluso, las quejas llegaron más de los que ya se habían censado y no obstante se les aplicó el cobro total y no el diferencial.

En vista de los reclamos recibidos la Concesión Costera Cartagena Barranquilla SAS escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente: “Atención usuarios de la Vía al Mar Cartagena- Barranquilla, a partir del 1º de enero de 2020, se incrementan las tarifas de los peajes Marahuaco, Puerto Colombia y Papiros de acuerdo con lo establecido por Mintransporte”.

En el Atlántico muchos conductores de vehículos particulares y transportadores de pasajeros se censaron, pero otros no. Eso ha traído como consecuencia algunas manifestaciones de descontento por parte de los usuarios de la vía.