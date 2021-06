Reapertura e indisciplina social, aumentan casos de COVID-19 en Barranquilla

Las reuniones durante los partidos de la Selección Colombia, los paseos o salidas de los fines de semana a los centros comerciales y a los centros de diversión por parte de los barranquilleros, serían las causas del aumento de casos positivos y muertes letales por enfermedades asociadas al COVID-19 que se han presentado en los últimos días en el Distrito de Barranquilla.

Así lo ha manifestado el secretario Distrital de Salud, Humberto Mendoza Charris, quien manifestó “que esto se debe a dos situaciones: una el cierre del brote tres de la pandemia y otra es el efecto de la apertura iniciada en la ciudad”.

“Cuando digo cierre del brote tres, estoy diciendo que en Barranquilla la positividad, que está hoy en una media del 14% y 15%, comparada con la tasa de contagio de ciudades como Bogotá, que está en un 45%, Medellín en 26% y Cali 34%, refleja los momentos diferentes en los que estamos. La ciudad empezó a bajar el 7 de abril el tercer brote y hoy ese brote tres ya ha sido superado”, sostuvo.

Agregó que “nosotros hoy tenemos en letalidad, en el cierre del brote tres, entre dos y cuatro fallecidos por día, lamentables cada uno de ellos, pero esos cuatro fallecidos de ayer por COVID-19, que es independiente a lo que publica diariamente el Ministerio de Salud, porque ahí van días acumulados, están en edades entre los 69 años, 58 años, 48 años y 49 años. No son personas de 80, ni de 70 como fue siempre el brote uno y el brote dos. Lo que estoy diciendo es que en el brote tres, en el cierre, estamos viendo dos o tres o cuatro fallecidos por COVID-19 por día”.

“Otra vez Barranquilla está entre 20 y 22 fallecidos por día por muerte natural, no violenta no fetal, ese panorama es diferente a un segundo brote y es que, del 6 al 8 de junio, en donde se inicia la apertura, donde tuvimos reuniones alrededor del partido de la Selección Colombia, los fines de semana donde los barranquilleros salen a pasear, eso está mostrando unos contagios de ese 15% que estoy reseñando al día de hoy. ¿Cuál es mensaje? Pueden salir, pero estos fenómenos donde los ciudadanos no hacen bien el autocuidado, aún cuando se encuentren vacunados, dan como explicación los pequeños brotes que se han presentado últimamente”, indicó Mendoza.

Manifestó que el Distrito de Barranquilla se acerca a las 500.000 vacunas aplicadas, “de las cuales 155.000 barranquilleros se han aplicado la segunda dosis. Afortunadamente, la gran mayoría de ellos son mayores de 60 años. Pero esas personas de 45 años en adelante que no tienen ninguna excusa para vacunarse, nos encontramos con muchas de ellas que no quieren aplicarse el biológico. La solución de fondo es la vacuna, es la real protección para que no haya muerte asociadas a COVID-19”.

En cuanto al hecho de que aún las personas que han recibido la vacuna se están contagiando con el nuevo coronavirus, Mendoza Charris manifestó que “lo que está sucediendo es que las personas que se han vacunado no están guardando las medidas de prevención. Hay que tener en cuenta que la vacuna evita la muerte, evita ir a una Unidad de Cuidados Intensivos, evita la enfermedad severa, pero ninguna vacuna evita una enfermedad leve. Vamos a tener que personas que estando vacunadas van a enfermarse de COVID-19, pero será leve. De tal manera que el mensaje que hoy se expresa al mundo es que aún estando vacunado hay que seguir cuidándose con la mascarilla, hasta tanto la emergencia sanitaria no haya sido superada”.

“En Barranquilla tenemos 73 puntos de vacunación, hemos extendido los horarios, hemos aplicado más 30.000 vacunas en los fines de semanas. Revela que la mayor cantidad de personas están acudiendo a recibir el biológico, pero esos pocos que no están acudiendo, que se van a los centros comerciales sin tomar las medidas de autocuidado, van a ser los que van a explicar los casos de letalidades en el futuro”, terminó diciendo el secretario Distrital de Salud.

En el informe del domingo 20 de junio, el Ministerio de Salud y Protección Social reportó 239 nuevos casos positivos en Barranquilla y 7 muertes asociadas al COVID-19.