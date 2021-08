Se están agotando las segundas dosis de Sinovac en Barranquilla

“Estamos teniendo un rendimiento que supera las 8.000 dosis diarias y estamos en estos momentos en 14.000 aplicaciones por día aplicadas en Barranquilla, estas circunstancias, sumado a que el Gobierno nacional no ha recibido los lotes de Sinovac, explica el porqué algunos puntos de la ciudad, en algunos puntos de vacunación los ciudadanos obtienen como respuestas que no hay segundas dosis”, dijo el funcionario.

“Sin embargo, hay que aclararle a todos los ciudadanos que las segundas dosis de Sinovac están aseguradas. Debemos esperar que el Ministerio de Salud y Protección Social nos haga llegar los lotes de estas vacunas y proceder, en los próximos días, una vez recibamos esos biológicos, a aplicar las segundas dosis correspondientes a la farmacéutica Sinovac”, anotó.

Reiteró a todos los barranquilleros que “mantengamos ese ritmo que tiene a la ciudad con una media de 14.000 dosis por día, como el primer centro urbano con 8.000 dosis por cada 10.000 habitantes, por encima de todos los centros urbanos de Colombia. Ha habido una afluencia masiva durante el fin de semana, ordenada; desafortunadamente empezamos a tener este desabastecimiento de segundas dosis de Sinovac, esperemos que lleguen pronto para empezar a aplicarlas. Queremos decir que no hay ninguna dificultad con la eficiencia de la aplicación de la segunda dosis”.

Mendoza Charris indicó que hay que seguir acudiendo a los puestos de vacunación a recibir las primeras dosis "y reiterar que tenemos las segundas dosis de Astrazeneca y de Pfizer; la situación que tenemos en estos momentos es con la farmacéutica Sinovac”.

Sostuvo que todavía no hay desabastecimiento total de Sinovac en Barranquilla. “Va a haber, porque digamos que todavía tenemos vacunas, lo que pasa es que hay puntos donde el ciudadano está llegando con su carné y en ese punto le están diciendo que no hay biológicos para segundas dosis. Eso no es en todos los puntos, por supuesto que todavía hay donde la persona llega y le aplican la segunda dosis, pero seguramente cada día que pase vamos a tener más puntos donde no haya vacunas Sinovac para aplicar la segunda dosis y eso será hasta tanto no nos lleguen los lotes para esas segundas dosis. Astrazeneca segundas dosis, Pfizer segundas dosis, están garantizadas en los puntos y en las fechas que las personas tienen agendadas”.

“Por razones que los ciudadanos deben entender, la asignación para cada uno de ellos está en el punto donde recibió la primera dosis. No podemos enviar a las personas a otro sitio; primero, porque no está bien hacer esa rotación y segundo, en los otros puntos están asignadas cada día, las personas que tienen allí su asignación”, agregó.

Terminó diciendo que el desabastecimiento no es de Barranquilla, "es de Colombia, es un desabastecimiento nacional. Y corresponde a las segundas dosis de Sinovac; estimamos y esperamos que prontamente recibamos los lotes de segundas dosis de Sinovac y retomemos la vacunación. En eso estamos, esperamos recibir lineamientos del Ministerio de Salud en el día de hoy”.