Sebastián Viera será homenajeado este viernes por Alcaldía de Barranquilla

El mandatario dijo que el homenaje que se le hace es con el fin de que las nuevas y futuras generaciones sepan que hubo un capitán que marcó una era en el equipo rojiblanco y eso quede plasmado en sus huellas en el monumento de la 'Ventana de Campeones'. Además, por su labor y compromiso con la ciudad, se le otorgará al deportista la Medalla Ciudad de Barranquilla, categoría oro, la máxima exaltación del Distrito.

Para el guardameta, Barranquilla representa ese lugar que le regaló una familia, por lo que asegura que se siente un barranquillero más: "Los llevo ya dentro de mi corazón, que me hagan este reconocimiento es un orgullo muy grande desde que llegué acá desde hace más 12 años y medio. Me han recibido con los brazos abiertos; me regalaron una familia, me regalaron muchísimo cariño del cual voy a estar siempre agradecido. Me siento un barranquillero más y los llevo ya dentro de mi corazón".

“Que me hagan este reconocimiento, tanto Jaime (Pumarejo) como Christian (Daes) y toda la gente de Barranquilla es un orgullo y es un recuerdo que me va a quedar de por vida. Quiero invitar a todos los barranquilleros y a los que no son barranquilleros para que vengan este viernes 9 de junio, a las 5:30 de la tarde a ‘La Ventana de Campeones’, donde los estaremos disfrutando y recibiéndolos a todos para que todos disfrutemos”, terminó diciendo.