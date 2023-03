Seguridad, prioridad en el ordenamiento de playas en el Atlántico

“Tenemos grandes retos, no solo por el comportamiento de nuestros empresarios de gastronomía turística que tienen que entender que ya el usuario no se atiende con el carro en la orilla de la playa, que habrá una zona para comedores, que tenemos también unas canchas y una oferta recreo-deportiva y cultural que entra a jugar un rol y donde no solamente se le ofrecerá al visitante una experiencia de gastronomía y licor, sino también para la familia, niños y jóvenes”, resaltó la funcionaria. Siga leyendo: Playas del Atlántico se preparan para la parada mundial de Kitesurf

Agregó que nuevos actores y procesos dentro de la playa implican nuevos comportamientos y reglas. Se trabajará de manera conjunta con todas las autoridades y actores para entender cómo se puede facilitar al ciudadano la comprensión de estas nuevas disposiciones para temas como el parqueadero, la gestión de residuos sólidos, el volumen de la música, las ventas ambulantes reguladas y, en general, todas las acciones que permiten garantizar la seguridad de los visitantes y turistas y el disfrute de las playas.

Durante el desarrollo del Consejo, las diferentes entidades coincidieron en reafirmar el enorme reto que como departamento y municipio se tiene al contar con una playa ordenada, que se convierte a su vez en un ejercicio pionero en el Caribe colombiano y en el que sin esperan poder trabajar de la mano con la ciudadanía para crear una cultura de playa y disfrutar del espacio público en el que todos podamos contribuir.